PICE NEMA ISPOD 1.000 DINARA, A TOČENO PIVO JE SKORO 400: Cene na budvanskoj rivijeri u predsezoni

Ostalo je još nešto manje od dve nedelje od početka letnje sezone na Crnogorskom primorju, a ono što sve zanima jeste kakve cene mogu da očekuju.

"Koliko je komplet ležaljki?", rečenica je na koju je svaki turista navikao tokom letovanja u Crnoj Gori, a u piku sezone cena može ići i do 25 evra.

Međutim, trenutno komplet ležaljki na Slovenskoj plaži staje 10 evra.

Kada je reč o cenama pića i hrane, ona varira od mesta do mesta. Naime, cene cele pice od 400 grama u jednom restoranu kreće se od 9 evra za Margaritu do 14 evra za picu sa sirom, pršutom, rukolom i maslinama.

foto: Shutterstock

U drugom lokalu, za 100 grama manju picu platićete od 9 do 12 evra.

Naravno, kada odete u Crnu Goru neizostavno je da probate i njihove tradicionalne specijalitete, pa tako ako se odlučite da probate Njeguški sir, treba za 100 grama da izdvojite 6,50 evra.

Cene kafe variraju i kreću se od 1.90-2.20 evra za kapućino, 2.60-2.80 evra za nes-kafu, dok je točeno pivo od 0,5 - 3.40 evra.

Koka-kola je od 2.90 do 3.20 evra, a kokteli se kreću od 7,50 do 9 evra. Ceđeni sokovi su od 3.20 do 5 evra.

(Kurir.rs/Telegraf Biznis)