Auto-put Miloš Veliki dobija novu deonicu – od Pakovraća do Požege, ukupne dužine 30,9 kilometara. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će ova trasa biti puštena u saobraćaj do kraja meseca, čime će se obezbediti neprekidna veza od Beograda do Požege, duga 150 kilometara.