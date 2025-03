Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je da je do sada podneto više od 1.800 zahteva za subvencionisane kredite za kupovinu nekretnina i naveo da će, ukoliko bude potrebno, država proširiti garantnu šemu na veći broj nekretnina.

- To je najbrži, najbolji i najjeftiniji način za naše mlade da dođu do svoje nepokretnosti, da se osamostale - istakao je Mali.

- Sjajne vesti, ovo je najbolji odgovor za sve neverne Tome da od ovog programa nema ništa. Sa ovim subvencionisanim kreditima, do 100.000 evra, kupujete jeftino prvi stan. Za 75.000 kredita je učešće samo 1 odsto, odnosno 750 evra vi ulazite u svoj prvi stan. Prve godine rata 93 evra. To je naš način da im damo podršku i da se osamostale, to je najvažniji program za mlade i razvoj naše države - objasnio je ministar finansija.