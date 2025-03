Obnova, koja je započela konstruktivnom restauracijom, sada je u punom jeku. Grad Sveta Nedelja povukao je gotovo 14 miliona evra iz evropskih fondova za celovitu obnovu dvorca, a očekuje se da će ovaj impresivni spomenik kulture prve kategorije biti potpuno obnovljen do marta 2026. godine. Završena rekonstrukcija trebalo bi da ovaj kulturni biser pretvori u ključni kulturni centar svetonedeljske regije.

Dvorac Erdödy, čiji najstariji delovi potiču iz prve polovine 16. veka, imao je istorijski značaj kao utvrđenje. Podigao ga je ban Matija Gereb između 1483. i 1489. godine, a od početka 16. veka pa sve do 1922. bio je u vlasništvu plemićke porodice Erdödy. Petar II Erdödy kupio je kuriju od Petra Herešinca, a zatim je proširio u tvrđavu sa četiri kule, okruženu rovom ispunjenim vodom iz potoka Srebrnjka i Korenjaka. Do glavnog ulaza vodio je pokretni most koji su podizali lanci.