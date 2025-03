- To je subvencija države od 75.000 do 100.000 evra koja kada se uporedi sa komercijalnim uslovima dobija se razliku između 25.000 i 35.000 evra za 40 godina. Ovde pričamo o 5.000 kredita za četiri godine, odnosno oko 1.250 godišnje i ako to podelimo sa 10 banaka to je 125 pozajmica po banci. Na njima će banke manje da zarade nego na kreditima pod komercijalnim uslovima, a oni sa 1.000 evra učešća na 100.000 evra nose i rizik koji nije mali, iako država garantuje nekom garantnom šemom - objašnjava Vasić.