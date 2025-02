- Nisu danas svi spremni za kupovinu klasičnog stana, zato im mi nudimo Zlatibor . Ovakva transakcija daje vam mogućnost da se bavite rentom, ali i ako vam posao dozvoljava da u njoj živite i radite. Ima dosta ljudi koji biraju život van grada, a tu se ova planina savršeno uklapa. Ovde za 70.000 do 80.000 evra može da se kupi stan, jednoiposoban od 35 do 45 kvadrata . To je solidna površina i za taj novac u Beogradu gotovo da ne može ništa da se pazari – kaže naš sagovornik.

- Stanove na Zlatiboru kupuju porodični ljudi, a prosečna cena kvadrata je oko 1.800 evra, mada ima i za manje i više. To je u stvari najčešći iznos koji se plaća u centru. Nekretnine se mogu naći i za 1.500, ali su one udaljenije. Aktuelne su, takođe i, kuće u nizu, brvnare, ali i zemljište. Cena zemljišta razlikuje se od lokacije i kreće se uglavnom od 5.000 do 10.000 po aru. Prodaje se i za 50.000 ili 100.00 po aru, ali to je investiciono zemljište za izgradnju. Ima interesovanja kupaca i za kuće, ali samo novije gradnje, dok se stare uglavnom ruše i slabija je potražnja za njima.