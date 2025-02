Trenutna dešavanja u Srbiji u velikoj meri uticala su i na tržište nekretnina i to naročito na rentiranje. Potražnja za stanovima u zakup je u poslednjih par meseci opala, ali su i pre toga cene kirija već počele da se nivelišu, otkriva za portal Sasomange, Miodrag Tomić, direktor Gold nekretnina iz Novog Sada .

- Prošle i pretprošle godine cene zakupa bile su više za 30 do 40 odsto, a sada i pored nižih kirija imamo veću ponudu od potražnje. Cenu diktira tržište, a pošto je na njemu sve manje stranaca, naročito Rusa i Ukrajinaca, onda su se i iznosi vratili u neke normalnije tokove. Zakupodavci koji su poslušali i danas u stanu imaju iste stanare. Naš savet bio je da iako Rusima mogu da izdaju za 650 evra, što je 40 odsto skuplje, bolje je da ga izdaju za 450 jer ćete imati sigurnog zakupca koji im neće otići za dva meseca. Pokazalo se da smo bili u pravu.

- Ne možete izaći na neki portal koji se bavi izdavanjem nekretnina i uzeti prosečnu cenu izdavanja i toliko da tražite. To se ne radi tako, to nije prava cena. Razumljivo je da je svaki zakupodovac prodavac i da želi što više, ali ako želite normalnog zakupca i najmanju amortizaciju u stanu, onda morate da budete realni sa kirijom. Dobro odrađen posao je da kada mi kao agencija od pet klijenta izaberemo jednog i on bude zadovoljan, a istovremeno smo zadovoljni i mi kao posrednici.