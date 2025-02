Prema nekim procenama, kako je rečeno, očekuje se da će doći do 70 odsto rasta zakupa u industrijskom sektoru, a ono što je bitno i što je trend i u Srbiji je da je pripremna faza za ulazak u poslovni prostor sada skraćena i da klijenti mogu u njega ući čim potpišu ugovor o zakupu dok su nekada potencijalni zakupci na to čekali i do dve godine.