Svake godine, gotovo po pravilu kada krenu slave, pa sve do kraja januara prodaja stanova u Beogradu se prepolovi . Postoje periodi kada u agencijama za promet nekretnina telefoni uopšte ne zvone i kada se danima ne proda nijedan stan. Milosav Teofilović, vlasnik Teofil nekretnina tvrdi da od polovine decembra do kraja januara, dok ne prođe većina slava, proslave Nove godine i Božića, pa i školski raspust tržište nekretnine potpuno miruje:

- Tek od februara se sve vraća u normalne tokove i onda do sredine juna prodaja ide odlično, da bi opet usporila tokom leta. I tako je godinama unazad.

On navodi da većina potencijalnih kupaca danas najčešće postavlja samo jedno pitanje, a to je kada će konačno početi da padaju cene. Po njegovom mišljenju to se, na žalost, neće dogoditi ni u ovoj godini s obzirom da je ponuda izuzetno mala.