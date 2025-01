"Program se odnosi na državljane Republike Srbije od navršenih 20 do navršenih 35 godina u trenutku podnošenja zahteva za kredit, kojima država omogućava kupovinu prve nepokretnosti sa samo 1 odsto učesšća ."

"Maksimalna vrednost kredita pokrivena ovim programom biće 100.000 evra . Ne postoji ograničenje kada je reč o ceni nepokretnosti, takođe ne postoji ograničenje kada je reč o ceni kvadrata po gradovima. Banke su u obavezi da klijentima za nepokretnosti do 100.000 evra ponude učešće od 1 odsto . i grejs period od godinu dana, ali svaki klijent ima pravo da poveća svoje učešće i da ne koristi grejs period ukoliko želi."

Od druge do šeste godine fiksna kamatna stopa je 3,5 odsto, subvencija države 2 odsto , a kamatna stopa za korisnika 1,5 odsto. Nakon šeste godine kamatna stopa je varijabilna 3M/6M Euribor +2 odsto ."

"Period otplate do 40 godina, a najviše do 70. godine života. Garancija države 40 odsto do desete godine otplate kredita."