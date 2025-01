Porez na promet nekretnina: U zavisnosti od savezne države iznosi između 3,5 i 6,5 odsto kupoprodajne cene. Notarske i zemljišnoknjižne takse: Oko 1,5 do 2 odsto kupoprodajne cene. Provizija za posrednika: Ako je posrednik uključen, to može dodati oko 3 odsto kupoprodajne cene. Troškovi finansiranja: Oko 0,5 do 1 odsto iznosa kredita za uknjižbu zemljišne takse.