Porez na nekretnine zameniće postojeći porez na kuće za odmor, a pritom je Vlada propisala raspon stopa poreza od 0,6 do 8 evra po kvadratnom metru, dok će tačnu visinu poreske stope određivati jedinice lokalne samouprave (JLS). Taj porez plaćaće i pravna i fizička lica za nekretnine koje se ne koriste, kao i banke i firme i država.

Porez na nekretnine neće plaćati oni vlasnici nekretnine koji je koriste za stalno stanovanje, kao ni za nekretninu u kojoj živi neko iz porodice, ni za one koje su u dugotrajnom najmu (najmanje 10 meseci u godini). Od poreza će biti oslobođene i devastirane, neuseljive nekretnine te nekretnine koje služe za poljoprivredu i nestambene delatnosti, a oslobođenje od obaveze plaćanja tog poreza će moći da se dobije i prema socijalnim kriterijumima.

Baza za naplatu novog poreza biće evidencija po kojoj se obračunava i plaća komunalna naknada, koja će se i dalje naplaćivati. Sve će lokalne jedinice do kraja februara ove godine doneti odluke o oporezivanju nekretnina na svom području, po zonama i pripadajućim poreskim stopama.

Kod turističkog najma, od početka 2025. raste paušalni porez, koji je dosad iznosio po krevetu od 19,91 evra do 199,08 evra. Njegova visina zavisiće od turističkoj razvijenosti opštine ili grada, a kretaće se u rasponu od 20 do 300 evra po krevetu.

Tako će oni koji se bave turističkim najmom u najrazvijenijim opštinama plaćati paušalni porez po krevetu godišnje u rasponu od 100 i 300 evra, oni u drugoj grupi razvijenosti od 70 do 200 evra, u trećoj od 30 do 150, a u turistički najnerazvijenijim područjima od 20 do 100 evra po krevetu.