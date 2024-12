Iako se tržište rada promenilo nakon kovid pandemije, rad od kuće neće opstati, zaključak je panela posvećenog poslovnom prostoru, ali je ovom prilikom istaknuto i da će se hibridni način rada još više razvijati, a to će uticati i na oblikovanje budućih kancelarija. Stručnjaci smatraju da će poslovni prostori biti dizajnirani prema tipu posla kojim se neko bavi i da će investitori sve veću pažnju poklanjati tome da se zgrade vremenom i shodno potrebama mogu menjati. To će doneti višu cenu za one koji izdaju prostor, a veću dobrobit za zakupce.

- U Beogradu je konstantan rast zgrada namenjenih poslovnom prostoru, koje su pritom energetski efikasne. Tržište je stabilno i ne očekuju se promene – istakla je Danijela Nedeljković Stojakov, BDO Srbija i podsetila na to da je rad na daljinu otvorio mnogo više „open space" poslovnih prostora, koji su dizajnirani tako da zadovolje sve potrebe zakupaca, koji žele udoban prostor za rad, u koji će

odlaziti po potrebi i u kome će biti produktivniji i nesmetano razvijati svoj biznisa.