Potražnja u kategoriji "jeftine kuće" ne jenjava, a to su uglavnom nekretnine u kojima niko ne živi, pa se vlasnici odlučuju za njihovu prodaju. Cene se kreću do 30.000 evra. Nekada je reč samo o kući, nekada je to i celo imanje, sa voćnjakom, kao što je to slučaj i u ovom oglasu.