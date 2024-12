Prema ovoj najavi, država će krenuti zajedno sa NBS u izradu garantne šeme, ali i rešavanja pitanja novca za učešće što se inače javlja kao glavni problem kada je reč o kupovini stana, pa će se, kako je izjavio predsednik, ići na to da učešće bude maksimalno od 3 do 5 odsto, a da rate ne prelaze 200 evra.

- Dobra je ideja, ali je složen proces. Imali smo nekoliko tih ideja, ali i realizacije, koje se upravo tiču kako pomoći mladima, kada počinju život u zajednici. Naravno da Beograd, Novi Sad i Niš imaju najviše pritiska za stambenu gradnju, sa jedne strane nedovoljno se gradi, a sa druge onaj koji gradi ima priliku da to iskoristi za svoju cenu, a samim tim, mladi su sve dalje od kupovine stana. Kada kupite stan imate sidro koje vas veže tu, a samim tim to može da bude motivišući faktor.

- Mislim da je ovo veoma dobra inicijativa, ona jeste složena, a upravo zbog nedovoljno gradnje, a država jeste pomogla vraćanje PDV za prvu nepokretnost, što takođe olakšava mladima. Imamo i onaj podsticaj i za mlade majke sa jednim detetom, do 20.000 evra. Možda bi o tome trebalo više da se priča, dokle se stiglo, šta se realizovalo, jer sam ja neko ko je prisutan na društvenim mrežama i tačno po pitanjima ljudi vidim da nisu informisani, pa bi dobro došlo da sve te informacije budu transparentnije. Ova inicijativa je dobra, kao i to učešće 3-5 odsto. Kada kupujete stan, taj prvi udar vam je bitan, to učešće koje stvara glavobolju.