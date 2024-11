Luksuz ili komfor, a često i oboje, reči su koje krase razne oglašivačke stranice koje se bave izdavanjem stana na dan u Beogradu. Izlišno je govoriti koliko je ovaj biznis profitabilan, odavno je jasno kao dan, jer to potvrđuje sve veći broj nekretnina širom Srbije koje su nikle s tom svrhom. Prestonica svakako dominira po cenama u odnosu na ostatak zemlje, ali se ipak smeštaj može iznajmiti po ceni od oko 30 do 40, a ima, naravno, i onih skupljih od 65 do 85 evra pa naviše.