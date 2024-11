Pre nego zavirimo u lokacije gde se nalaze najjeftiniji stanovi u Beogradu, valjalo bi prvo videti koja je to prosečna cena stanova u glavnom gradu. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, prosečna cena kvadarata u Beogradu za staru gradnju je 2.190 evra dok je u novogradnji prosečni kvadrat 2.434 evra.

Ukoliko se fokusiramo na centralne gradskih opštine, najjeftiniji stanovi na prodaju u Beogradu su bili na opštini Rakovica . Kako se navodi u izveštaju RGZ-a, cena kvadrata kretala se od 1.785 do 2.373 evra u proseku. U drugom kvartalu 2024, najjeftiniji stan na opštini Rakovica u starogradnji je prodat za cenu od 893 evra po kvadratu, dok je maksimalna cena za starogradnju iznosila 2.425.

Prema podacima sajta 4zida, opština Barajevo je u 2024. imala ubedljivo najjeftinije stanove na prodaju. Prosečna cena za starogradnju je iznosila 869 evra po metru kvadratnom. Prema podacima ovog sajta opseg cena u opštini Barajevo za metar kvadratni kreće se od od 733 do 1.004 evra. Tako, na primer, stan u starogradnji od 66 kvadrata se prodaje po ceni od 52.000 evra, što je 788 evra po kvadratu. Sam kvalitet stanova u starogradnji zahteva dodatno ulaganje, tako da ova cena od uzimanja ključa do useljenja može značajno porasti.

Cene kvadrata u Mladenovcu od 900 do 1.400 evra

Beogradska opština Mladenovac je u 2024. godini imala prosečnu cenu kvadrata 1.184 evra u starogradnji i 1.218 evra u novogradnji. Prema podacima sajta 4zida, najskuplji stan u Mladenovcu u novogradnji se trenutno prodaje za 140.000 evra za 97 kvadrata. To je cena od 1.443 evra po metru kvadratnom. S druge strane, najjeftiniji stan trenutno se prodaje po ceni od 50.000 evra za jednoiposoban stan od 45 kvadrata. Cena po kvadaratu za ovaj stan je 1.111 evra. Raspon cena u Mladenovcu se u 2024. kretao od 900 evra do do 1.463 evra po metru kvadratnom.