Procenitelji kažu da je lokacija na svim destinacijama ključni faktor koji cenu može da uveća i do 25 odsto, a sledeći po značaju je sprat na kojem se nepokretnost nalazi, jer prizemlje i potkrovlje spuštaju cenu. Kvadrat u malom stanu do 35 kvadrata i većem od 135 kvadrata je skuplji, kao i u zgradi koja poseduje lift u odnosu na onu koja ga nema.

U istoj zgradi razlika skoro 800 evra

Ovaj faktor utiče 7% na cenu, a neophodan vam je

Sanja Šćepanović, direktor novosadske agencije "Šćepanović i saradnici" kaže da je za stan u suterenu cena manja za 10 do 15% od regularne cene stana koji se nalazi između prvog i četvrtog sprata.

- Ako je stan na višim spratovima cena takođe pada i po tome se naše tržište nepokretnosti razlikuje u odnosu na tržišta u razvijenim zemljama. Kupci obraćaju pažnju na to da li zgrada poseduje lift i to diktira cenu same nekretnine i utiče sa oko 3%. Starije zgrade kao i stanovi za renoviranje su sa nižom cenom u odnosu na nove stanove na istoj lokaciji. Luksuzna oprema takođe diže cenu kvadrata u odnosu na stan koji je srednje opremljen - navodi Sanja Šćepanović.