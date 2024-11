Kompletno tržište nepokretnosti nije pravolinijsko već ima oscilacije potpomognute različitim faktorima. Nakon što smo tokom 2023. godine zabeležili uočljiv pad tražnje, ove godine ponovo došlo do stabilizacije, a od proleća je došlo do blagog rasta cena . Svakako, situacija nije ista kao prethodnih godina, kada smo imali progresivan rast tržišta i cena nekretnina, i današnji pokazatelji upućuju da će se normalizacija i postojanost cena nastaviti i u narednoj godini - ovo za Sasomange nekretnine kaže Nikola Radić, vlasnik Ataše nekretnina .

Radić navodi da kada govorimo o stanovima za mlade, sa ograničenim budžetom i u naseljima koja su dostupnija široj populaciji tu prednjači opština Voždovac sa naseljima Banjica, Braće Jerković, Konjarnik i Medaković, kao i Rakovica sa naseljima Vidikovac, Miljakovac, Kanarevo i Labudovo brdo, Kneževac. Na Zvezdari su najinteresantniji Mirijevo i Učiteljsko naselje , kao i drugi udaljeniji delovi opštine, dok su na Čukarici to Cerak, Filmski grad, Žarkovo, Železnik.

- Treba izdvojitii i Palilulu sa naseljima Karaburma i Borča , ali i pojedine pojedine blokove, odnosno delove opština Novi Beograd i Zemun . Prosečna cena stana u navedenim naseljima najčešće je oko 2.000 evra po kvadratu, i uglavnom su predmet interesovanja kupaca koji teže dolaze do prvog stana . Primera radi, za stan od oko 50 metara kvadratnih sa spavaćom sobom potrebno je izdvojiti oko 110.000 evra sa dodatnim propratnim troškovima kupovine – kaže Radić.

Što se tiče starosne dobi prosečnog kupca, oni od 25 do 45 godina se javljaju u više od 50 odsto slučajeva, što se može zaključiti i po statistikama koje vodi RGZ. Kada se radi o pojedinačnim kupcima oni su relativno često mlađi ljudi, starosne dobi od 20 do 35 godina, sa dobrim primanjima. Parovi se odlučuju za kupovinu prvog stana, najčešće u periodu od 30 do 45 godina.