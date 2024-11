On je dodao da nakon održane javne prezentacije projekta sledi "Prodajni dan“, kada će svi zainteresovani moći zvanično da rezervišu svoje investicione kvadrate.

- To će se konkretno desiti u četvrtak 14. novembra u 18 časova na platformi investiram.rs. I tada svako ko je zainteresovan može i tehnički da postane građevinski investitor, na nivou i od samo jednog kvadrata - najavio je Uzelac.

Projekat "Investiram na kvadrat“ je dostupan svakome ko želi da uposli svoju ušteđevinu, ko želi da investira u biznis i ostvari zaradu veću od do sada dostupnih vidova štednje i ulaganja. Prednost ovog modela je i u tome što je on transparentan, u smislu da svaki investitor ima uvid u to kako se njegov uloženi novac koristi i kako se ceo investicioni ciklus realizuje od strane nosilaca projekta.