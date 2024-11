U Beogradu je trenutno smanjena potražnja za kupovinom stanova , pri čemu novogradnja beleži pad od čak 13 odsto, ali zato ne prestaje interesovanje za iznajmljivanjem. To, zapravo, i ne čudi budući da veliki broj građana ili nema mogućnost za kupovinu ili razmišlja kratkoročno, iščekujući pad cena.

Iako se u Srbiji stanovi i dalje većinski kupuju za gotovinu (nema prepreka po pitanju kredita i usluga banaka), nije lako pronaći stan na dobroj lokaciji, prosečne kvadrature i opremljenosti, a da ima koliko-toliko pristupačnu cenu. To je jedan od razloga zašto i dalje ima dosta zakupaca. Druga grupa su studenti, čiji se broj u Beogradu povećao s početka jeseni.

Za razliku od tražnje za kupovinom stana, koja se prema rečima Ivane Štrbac, šefice Odeljenja za procenu nepokretnosti RGZ-a, sve više pomera iz centra ka periferiji - sa zakupom je malo drugačije. Iako kirije jesu niže u delovima udaljenijim od centra, podstanari neretko prave kompromis, tj. spremni su da plate više kako bi bili bliže centru, poslu ili raznim sadržajima koje prestonica nudi. To je posebno slučaj kada više osoba deli stan .

Osim "klasičnih" sajtova za oglašavanje nekretnina, postoji i sajt cimeri.rs, gde možete pronaći stan kakav želite, u Beogradu, Novom Sad, Nišu ili Kragujevcu. Takođe možete odabrati osobu s kojom ćete deliti životni prostor, a da to nije vaš prijatelj ili član porodice. Na početnoj strani ćete videti istaknute oglase s porukom "tražim cimera" i osnovnim podacima o stanu i osobi koja je dala oglas. Zanimljivo je posmatrati i kako je ekonomska kriza unela društvene promene, jer bi cimerstvo neke u poznijim godinama moglo podstaći i na međusobno zbližavanje. Za druge pak ono ostaje stvar interesa.

Slično je i u regionu. Budući da je u Hrvatsku u poslednje vreme stiglo i 50.000 stranih radnika, to je dodatno uticalo na cene zakupa, ali i promenu načina stanovanja . U Zagrebu je danas gotovo nemoguće pronaći stan za 300-400 evra mesečno, a mahom se traže stanovi od 35 do 60 kvadratnih metara. Dok se za ove manje kvadrature možda pre odlučuju studenti ili strani radnici, stambene jedinice od 100 kvadrata i više uglavnom dele mlađi zaposleni, koji tek sada otkrivaju "čari cimerstva".

Visine kirija prkose padu plata

S obzirom na to da je najveća navala u Beogradu, zbog broja stanovnika, veličine samog grada i mogućnosti koje pruža, okvirna cena zakupa za stan jeod 600 do 1.100 evra. To srpsku prestonicu svrstava u red srednje skupih gradova u Evropi i, svakako, najskupljih u regionu.