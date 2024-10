"Cene stanogradnje su za šest meseci od počeka godine do jula porasle oko 3,6 odsto. Ipak, što se tiče generalno cena stanova u Beogradu, one sporije rastu, što je donekle i očekivano, imajući u vidu visoko nivo koje su dostigle u prethodnom periodu. Ni u narednom kvartalu ne očekujem da će doći do rasta cena već do usporavanja“, kaže Štrbac i objašnjava da pogled u retrovizor na tromesečni indeks cena pokazuje da je novogradnja je u odnosu na prethodno tromesečje porasla 0,82 odsto,a starogradnja 0,94 odsto.