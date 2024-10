- Svaka nekretnina koju nudimo je kvalitetna i propraćena fotogafijama i tekstovima koji je detaljno opisuju. I suprug i ja smo pravnici i pravnu stranu kupoprodajnog procesa držimo u malom prstu, što je takođe naša prednost u odnosu na druge agencije. Uvek smo tu da se pobrinemo da sve prođe kako treba i da za obe strane ispratimo pravnu logistiku kupoprodaje od početka do kraja – ističe Sanja.

- Kada vidi i oseti samo mesto gde se nekretnina nalazi potencijalni kupac može lakše da proceni da li vide sebe tu ili ne. Cilj nam je da u budućnosti naš brend bude prepoznatljiv isključivo kao onaj uz pomoć koga možete da nađete dobar stan, vikendicu, kuću ili plac. Uzimamo samo kvalitetne nekretnine, a to ne mora da znači da one imaju i astronomsku cenu. Ipak, treba imati u vidu da retko može da se nađe i dobro i jeftino, ali, u svakom slučaju, cena mora da biti tržišno orijentisana.

- Naša agencija nema takve u ponudi, već se baziramo na kvalitetne kuće, na dobrim lokacijama poput Fruške gore, ali i na nekim drugim. Beška je, recimo, vrlo interesantna kupcima iz Beograda i Novog Sada zbog blizine auto-puta. Gledamo da kuće budu prilagođene savremenom načinu života, a tu pre svega mislim da su prizemne. Teško se prodaju danas kuće koje imaju tri sprata, a na svakom spratu tri ili četiri sobe, to su one koje su se pravile osamdesetih godina za nekoliko porodica. Danas se one ne traže, jer niko ne želi da deli stambeni prostor. Prodavce takođe edukujemo šta treba da urade kako bi tržište takvu kuću prihvatilo i kako bi je lakše prodali – otkriva naša sagovornica.