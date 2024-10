Može li Srbija da u domaće banje privuče strane evropske i svetske turiste i to tako što će im omogućiti boravak u običnim i luksuznim kampovima? Ovakva ideja je već na stolu, pa je na sastanku u Privrednoj komori Srbije dogovoreno da se krene u proceduru podizanja ovakvih „odmarališta” u blizini naših banja. Kako je saopšteno, uz adekvatnu turističku promociju, u kampovima, kamping odmorištima i kampiralištima mogao bi da se obezbedi veći broj noćenja, čime bi se povećala i vanpansionska potrošnja.

– U Srbiji imamo nekoliko uređenih kampova, ali postoji potreba da se naprave i kampirališta i kamping stopovi za koja nisu toliko velika ulaganja u infrastrukturu, a mogu da se isplate. Izgradnja kampova je zahtevnija, ali mesto na kome bi se kamperi, i oni u tranzitu i drugi koji žele da provedu neko vreme u Srbiji, zaustavljali, ne zahteva velika ulaganja. Analiza je pokazala da postoji interesovanje tih turista i zato je prilika da se Srbija uključi i pruži takvu priliku – kaže Milenković. S obzirom na to da u banjama imamo usluge koje mogu biti zanimljive, predlog je da se takva uređena odmorišta prave blizu banja i rehabilitacionih centara.

– U svetu i Evropi ciljna grupa su turisti 60 plus godina koji su u penziji, imaju novca i sa svojim skupim kamperima po nekoliko meseci putuju po Evropi. Od Nemačke do Grčke imaju potrebu i da se zaustave u drugim zemljama, a Srbija je jedna od njih. Sokobanja koja ima i dobre sadržaje i ozbiljan je turistički centar ima potrebu za ovim sadržajem i već imamo i potencijalnog investitora. Nama je programom razvoja turizma predviđeno podizanje kampa kod Bovanskog jezera i ovaj investitor je zainteresovan za to – kaže sagovornik.