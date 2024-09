POZNATA ROBNA KUĆA IDE NA DOBOŠ! Veliki broj zaposlenih primorani da ostanu na ulici, a nekretnine vrede više od 40 miliona €

Najstarija i najpoznatija hrvatska robna kuća uskoro bi mogla biti prodata investitorima, a na njenim vrednim lokacijama mogli bi da niknu hoteli i poslovni kompleksi.

Nekretnine koje su s godinama postale simbol Zagreba procenjuju se na vrednost od oko 40 miliona evra, kojima bi Nama platila dug koji se danas, s uračunatim kamatama, kreće oko 20 miliona evra državi i malo manje od pet miliona evra Croatia osiguranju.

Za 18. septembar zakazano je održavanje skupštine poverilaca Name u stečaju, kada će, nakon 23 godine dugog sudskog spora, pasti odluka o prodaji njenih robnih kuća i nekretnina u zagrebačkoj Ilici i na Kvaternikovom trgu. Croatia osiguranje time bi uskoro moglo namiriti tražbine čije plaćanje čeka više od dve decenije.

Krajem prošle godine Trgovački sud u Zagrebu utvrdio je da je zahtev Croatia osiguranja za "suđenje u razumnom roku osnovan" i pritom naložio da se do septembra 2024. mora doneti odluka o prodaji, odnosno da se osiguranje ima pravo namiriti novcem od Naminih nekretnina u Ilici četiri do šest i Radićevoj ulici, kao i na Kvaternikovom trgu.

foto: Shutterstock

Kako će se prodavati?

Ono oko čega bi se sada mogla lomiti koplja jeste kako će se prodavati Namine nekretnine. Država je ove nedelje poručila da nije saglasna s idejom da se sve nekretnine prodaju zajedno.

Robna kuća upisana je u zemljišnoj knjizi kao jedna čestica i objekat u vlasništvu Name d.d. u stečaju te nema nikakvih upisanih tereta, a ona u Ilici upisana je kao tri različite čestice i tri objekta, pri čemu je na dve čestice, u Ilici 4 i Radićevoj 1, u celosti upisano založno pravo Croatia osiguranja d.d. i Republike Hrvatske, a u Ilici 6 na jednom je delu upisano založno pravo.

- Razlučni poverilac, Republika Hrvatska, Ministarstvo privrede - Uprava za robne zalihe, nije saglasno da se predmetne nekretnine prodaju zajedno na javnoj licitaciji ako se takvom prodajom ne može postići naplata tražbina iz stečajne mase, na osnovu razlučnog prava poverilaca Republike Hrvatske -ističe se u očitovanju Županijskog državnog zakonodavstva koje zastupa državne institucije.

Croatia osiguranje zalaže se za skupnu prodaju nekretnina Name u zagrebačkoj Ilici. Ali, želeli bi da se obe nekretnine Name, i ona u Ilici i ona na Kvaternikovom trgu, prodaju na javnim licitacijama.

- Smatramo da nema razloga praviti razliku između nekretnina u pogledu načina prodaje, odnosno da nema smisla poslovnu zgradu na Kvaternikovom trgu prodavati prikupljanjem pisanih ponuda dok se nekretnina u Ilici prodaje javnom aukcijom - ističu.

foto: Profimedia

Damir Mikić, četvrti stečajni upravitelj Name, koji je tu ulogu preuzeo 2012. godine, nedavno je podneo izveštaj u kom piše kako bi, "uzimajući u obzir vlasnički i zemljišnoknjižni status preostalih nekretnina te da se u obe robne kuće još uvek obavlja delatnost i zapošljavaju radnike, oportuno bilo doneti odluku o prodaji imovine kao celine".

Nama je u stečaju od 23. juna 2000, otkad posluje u okviru stečajnog postupka. Uprkos tome, posljednjih godina posluje odlično. Lani je ostvarila više od 16 i po miliona evra prihode, što je 3 miliona evra više nego 2022.

Trgovci nekretnina već su lokacije opisali kao "izuzetno atraktivne, koje kontinuirano privlače pažnju investitora". O sudbini poslovanja, kao i o sudbini radnika, odlučiće uslovi prodaje, a nastavno na to i budući vlasnik. Ali, prevladava mišljenje upravitelja i trgovaca nekretninama da novi vlasnici neće zadržati stare u ulozi najmoprimca. Uprkos povoljnim finansijskim rezultatima, to bi mogao značiti kraj Name i otpuštanje 200 zaposlenih, uglavnom radnica.

BiznisKurir/Jutarnji list