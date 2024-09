KIRIJA ZA STAN U ČAČKU IDE I DO 900 €! Za godinu dana cene duplo skočile! Sada bi svi da kupe nekretninu, a one već razgrabljene

U Čačku se tokom poslednje dve godine gotovo ne može čuti srpski jezik na gradilištima. Zidari su stranci, mahom Turci i državljani dalekih zemalja, poput Indonezije, Filipina. U frizerskim i salonima za fizikalnu medicinu su Kubanci Filipinci. Potražnja za najmom nekretnina je porasla zbog većeg broja studenata i srednjoškolaca koji u ovaj grad dolaze sa strane. A na kraju sve je više mladih koji žele da se osamostale i odsele od roditelja.

- Već godinu dana suprug i ja tražimo nekretninu za izdavanje, najpre smo se nadali da ćemo nešto naći za 200 do 300 evra koliko su se stanovi ranije kretali, a sada nudimo i 400 samo da se skućimo - kaže Čačanka Marijana S. koja je nakon venčanja ostala da živi sa roditeljima, nadajući se ubrzo nakon svadbe kupiti svoj stan.

Obezbedili su solidno učešće za stambeni kredit, a suprug i ona su dovoljno solventni za pozajmicu banke, ali stan za kupovinu ne nalaze.

- U međuvremenu je stigla i beba i što je najgore, sada ne možemo da nađemo ni stan za izdavanje. Trenutno smo u postupku pregovora sa agencijama koje se bave posredovanjem u izdavanju, i spremni smo da platimo i proviziju koja nije tako mala, samo da se konačno skućimo - zaključuje Čačanka.

foto: Denis Čeković

Posrednici u trgovini i najmu iz oblasti nekretnina kažu da potražnja odavno nije bila veća, što je razlog da se stanovi izdaju skuplje nego ikad.

- Ogroman je broj klijenata koji traže nekretinu u zakup i tu imamo problem razlike onoga što zakupodavac nudi i onoga što traže klijenti. Nekretnine koje se izdaju po ceni od 250 evra mesečno će se izdati istog trenutka kada se oglase, ali njih gotovo da nema jer je potražnja ogromna. To je i razlog zašto su zakupodavci podigli cene upravo takvih, prosećnih stanova. Takvi stanovi su sada 300 do 350 evra. Međutim, ko ima taj novac na mesečnom nivou on će razmišljati i o stambenom kreditu, jer se prosečna rata za stan od 50 kvadrata kreće u tom rasponu - kaže diplomirani pravnik Milan Kosanović, vlasnik agencije za trgovinu i izdavanje u oblasti nekretnina.

foto: Denis Čeković

Na oglasnim stranama za nekretnine u Čačku često se pojavljuju objave u kojima stanodavci traže basnoslovne iznose koji idu i do 900 evra po stambenoj jedinici. Takvih stanova je u Čačku manje i obično je reč o luksuzno opremljenom prostoru u centru grada, ili penthausima sa mini dvorištem na krovovima novijih zgrada.

Tačan broj nekretnina koje su u sistemu zakupa, bilo da je reč o mesečnom najmu ili po sistemu stan na dan, u Čačku za sada ne postoji. Ni u Turističkoj organizaciji Čačka u kojoj se evidentira broj prenoćišta gostiju, nemaju ni približan broj s koliko kreveta Čačak zaista raspolaže, upravo zbog brojnih prenoćišta koja se van svake kontrole i evidencije izdaju po sistemu "stan na dan". Međutim, iskustvo agenata nekretninama govori da je u toj oblasti počeo da se uvodi red, jer sve češće imaju klijente koji insistiraju na prijavi i evidenciji, koji iziskuju i plaćanje poreza.

foto: Denis Čeković

- Ako je stan oglašen na taj veliki iznos od 600 ili 800 evra mi ne znamo za koliko je on zaista i izdat. Postoje nekretnike koje se cene i daleko više od toga, ali tržište je još uvek maglovitno i nije uveden sistem vrednovanja koliko koji stan zaista vredi. Ne postoje ni utvrđeni standardi koliko vredi namešten u odnosu na opremljen stan, još uvek je sve na nivou dogovora između zakupca i stanara - kaže sagovornik.

Nekretnine neznatno ispod 250 evra u Čačku se još jedino mogu naći na periferiji grada i prigradskim naseljima. Reč je o izdvojenim delovima kuća, koje imaju zaseban ulaz, a izdaju se kao posebna stambena celina. Poslednjih meseci sve češće se pojavljuju objave da se izdaju i kuće u pojedinim čačanskim selima, koja su na desetak kilometara udaljena od centra Čačka. Najam takvih prebivališta se kreće od 150 evra pa naviše u zavisnosti od opremljenosti i lokacije objekta. Reč je o kućama u selima Trbušani, Prijevor, Trnava, Gornja Atenica i Preljina.

- Imamo sve veći broj klijenata koji traže da se plati i porez na izdavanje te nekretnine jer su uplašeni od eventualne inspekcije ili kakve kontrole. Ne žele da ulaze u rizike, jer uvek postoji mogućnost da ih neko od komšija prijavi. Te prijave se najčešće događaju kada stanari prave buku ili nešto slično. Komunalna policija ako izađe na teren i utvrdi i takav vid nepravilnosti, takvi stanodavci su u velikom problemu. Bilo je situacija da su se neki Čačani "opekli", pa više ne žele da rizikuju - kaže diplomirani pravnik Milan Kosanović, vlasnik agencije za promet nekretninama.

Porez koji stanodavci plaćaju prilikom izdavanja stanova, obično je prethodno ukalkulisan u cenu najma nekretnine, što je neznatno podiglo tarifu najma stanova.

- Već godinama je postala praksa da stanodavci sa zakupcima potpisuju ugovore o najmu nekretnina u kome, pored ostalih odredbi, stoji i iznos mesečnog zakupa. Taj se iznos oporezuje kao prihod, po utvrđenoj zakonskoj stopi. Na taj način su oni zaštićeni od inspekcija, ali i pred pravosudnim organima, naročito u situacijama kada stanari napuštaju stan. Često se dešava da zakupci ruiniraju ili potpuno unište stambeni prostor koji su i po zakonu dužni da održavaju, odnosno da ulažu u redovno održavanje, što podrazumeva krečenje, održavanje higijene i sl. Zato je bitno da se ugovor jasno definiše i u njega unese svaki komad nameštaja i svi predmeti koji se daju na korišćenje. Jasno sastavljen ugovor znači manje glavobolje nakon raskida ugovora. Imao sam primere zloupotreba sa obe strane - kaže sagovornik.