ULOŽITE 300 € VIŠE I DOBIJATE NEKRETNINU ZA PAMĆENJE! Ova novogradnja najprivlačnija je kupcima, evo kako da dođete do LUX stana

Najtraženije nekretnine u Beogradu: Stanovi od 40 do 60 kvadrata

Stanovi pogodni za izdavanje, investiciju, ali i za život, površine od 40 do 60 kvadrata najtraženiji su na beogradskom tržištu nekretnina, a kupcima je najbitnije da po strukturi budu dvosobni, kaže Vladimir Obradović, vlasnik agencije Obradović nekretnine.

On naglašava da većina ljudi u Beogradu danas traži novogradnju, a da prodaja starih stanova u poslednje vreme poprilično stagnira.

- Ljudi su spremni da izdvoje i neku veću svotu novca, ali pod uslovom da kada uđu u stan više nemaju nikakvih ozbiljnih ulaganja. Zato je prodaja novih nekretnina u stalnom porastu. To je i logično s obzirom da stari stanovi uvek iziskuju neko dodatno ulaganje koje uopšte nije malo. Računica pokazuje da stan koji je u izvornom stanju, za sređivanje iziskuje od 300 do 700 evra po kvadratnom metru. Samim tim se, u zavisnosti od radova i kvaliteta materijala, krajnja investicija u tu nekretninu uvećava za taj iznos.

foto: Shutterstock

Naš sagovornik navodi da se danas većina starogradnje prodaje u izvornom obliku, što znači da stolarija, sanitarije, instalacije, pločice i parket nisu menjani i po 30 ili 40 godina.

Najpopularnije lokacije za kupovinu stana

- Trenutno se najviše traže stanovi na Novom Beogradu, i to u delovima koji se graniče sa Zemunom. Traženi su i oni u centralnom delu Novog Beograda, zatim u naseljima West 65, Ceptera, ali i u Belvilu koji se, kao malo starija novogradnja, i dalje dobro kotira. Naravno, tu je i Blok A. Što se tiče šireg centra grada traženi su stanovi u Viktoria garden u Batutotvoj ulici, zatim u kompleksu Garden kod hale Pionir i Garden centar u blizini Palilulske pijace, kao i, za ovakve liste nezaobilazniom Beogradu na vodi. Sva ova naselja su u stvari moderni kondominijumi koji pružaju dodatne sadržaje poput portira, parkića, raznih lokala, teretane… To im daje dodatnu vrednost koja je izuzetno cenjena kod današnjih kupaca - kaže naš sagovornik.

foto: Youtube Printscreen

Obradović naglašava da ko može da izdvoji 150 do 300 evra više po kvadratu u svakom slučaju bi trebalo da bira kondominijum pošto su uslovi života, prema današnjim standardima i zahtevima kupaca, neuporedivo bolji na takvim mestima. On navodi primer Beograda na vodi gde su stanovi oko 300 evra skuplji u odnosu na novogradnju koju prodaju mali investitori.

- Zbog manjka nekretnina u novogradnji kupci nekada biraju stare stanove, ali od kvaliteta svakako ne odustaju, a sve kompenzuju solidnom lokacijom. Izbor proverenog investitora je nekada bio na vrhu liste prioriteta, ali sada gotovo da nema onih koji su, da kažem, problematični ili nepouzdani. Činjenica je i da kupac sve može sam da proveri elektronski, a naši agenti takođe mogu da ih posavetuju pošto dobro poznaju tržište i investitore.

foto: Shutterstock

Naš sagovornik objašnjava i da je budžet važna stavka kod većine kupaca. Navodi primer novogradnji koje se u Beogradu prodaju po ceni od 6.000 do 8.000 evra što je slučaj sa delovima u blizini Kalemegdana. Ipak, smatra on, takve pozicije nisu za kupce koji tek osnivaju porodicu, već za one na dosta višem platežnom nivou.

- Više faktora danas utiče na ponudu stanova na tržištu nekretnina. Ranije smo imali porast kamatnih stopa, što je poskupelo stambene kredite i posledično smanjilo broj kreditnih kupaca. Mnogi od njih su odustali Ili odložili kupovinu za neka bolja vremena. S obzirom da su američki FED i ECB najavili pad referentnih kamatnih stopa očekuje se da će i potražnja za kreditima porasti.

Luksuzni stanovi za kupce sa većim budžetom

Kupci sa dubljim džepom, po savetu našeg sagovornika, ukoliko već mogu trebalo bi da biraju, na primer, luksuzne nekretnine na Dedinju, oni sa nešto manjim budžetom investitore koji grade manje zgrade, a kao najbolju opciju preporučuje, kako kaže, odličnu novogradnju Sanivil u Višnjičkoj banji čija se cena kreće od 2.000 do 2.200 evra. Kako kaže, iznos nije previsok, lokacija je relativno blizu centru grada, a naselje se može se pohvaliti i prilično dobrom infrastrukturom.

Opcije za stanove sa nižim budžetom

Onima koji nemaju novca za neki od pomenutih kondominijuma Obradović preporučuje Profesorsku koloniju i Hadžipopovac, gde se cene kreću oko 3.000 evra. Kaže da su u pitanju dobre novogradnje na dobroj lokaciji.

foto: Shutterstock

- U tom delu, kao i recimo na Zvezdari obavezna su garažna mesta dok se u Mirijevu, na primer, prodaju i parking mesta. Trenutno su svi investitori u obavezi da u ponudi imaju garažno mesto, dok za stanove od veće od 100 kvadrata kupci imaju pravo i na dva garažna ili parking mesta. Prostor za automobile ne ulazi u cenu stana i dodatno se naplaćuje. Jedina je razlika da se kod parkinga ne odbija PDV za kupce prvih stanova (oni koji ne poseduju nekretninu u vlasništvu od 2006. pa nadalje), što važi za sam stan. Kod novogradnje je taj iznos 10 odsto, a za garaže mogući odbitak je još plus 20 odsto od vrednosti nekretnine - kaže naš sagovornik i dodaje da na tržištu postoje i druge opcije.

- Primera radi, za ljude koji žele da se izoluju od gradske vreve tu su samostojeće kuće u Kumodražu, blizu Torlaka, podeljene po vertikali, sa pogledom na Kosmaj. Relativno su blizu centru grada, i obično imaju pristupačnu cenu od oko 2.000 evra po kvadratu.

Blagi rast cena

Cene nekretnina u Beogradu, naglašava Vladimir Obradović, stabilno stagniraju sa tendencijom blagog rasta. Najavljeni Zakon o ograničavanju kamatnih stopa doneće i stabilnost za naše kupce jerbanke neće moći više da dižu kamate, a samim tim biće i više kreditnih kupaca i veća potražnja. Pad cena se ne očekuje s obzirom da su glavni geopolitički udari za nama, a inflacija je usporava.

