KO NEMA PARE NEKA UZME ŠATOR! Stanodavac u Hrvatskoj poludeo - 'Nisam ja uložio 13.000 € u toalete pa da sobe izdajem za 50 €!'

Svake godine top tema bude rast cena, skup privatni smeštaj i slično. U jednoj je Facebook grupi o ostrvu Hvaru, Norvežanin ostavio komentar na cene letovanja u Hrvatskoj.

- Sve je mnogo skuplje nego pre. Cene su abnormalno visoke i verovatno su narasle dva do tri puta u dve godine. Cena ležaljke je 25 do 30 evra! Hrvatska je bila naš prvi izbor za letni odmor, no sada je sve, nažalost, postalo preskupo. Ne znam hoćemo li se vratiti. Žao mi je što se Hrvatska razvija u ovom smeru - napisao je. Naravno, objava je u kratkom roku skupila jako puno komentara na istu temu, pre no što su administratori ugasili mogućnost komentarisanja.

Jedna se korisnica TikToka osvrnula na večnu letnu temu, rezervacija mesta na plaži – peškirom. Njen video pogledan je gotovo 900.000 puta. Prošetala je plažnom u 8:30 sati i nije mogla pronaći niti jedno slobodno mesto za staviti svoj peškir, jer je cela plaža 'rezervisana'.

- STOP rezervaciji mesta na plaži! Uzrujana sam 'ko pas' - napisala je korisnica. Kaže kako nije vlasnica apartmana niti ih iznajmljuje i da joj je jasno da svi želimo da nam turisti dolaze i da troše novac, no pita se: 'Ima li ovo smisla? Nema mesta za doć' u 8:30 i stavit' peškir... ' Prišli su joj Nemci i Austrijanci dok je snimala ovaj video na plaži i zatražili da pokuša nešto učiniti, s obzirom da govori hrvatski, kako bi se prostirke i peškiri uklonili. U komentarima ispod videa neki korisnici su napisali kako oni jednostavno maknu tuđe peškire i stave svoje, drugi kažu da treba zvati komunalnu policiju.

Jedan drugi korisnik TikToka objavio je video o vrlo visokim cenama namirnica u Hrvatskoj. Video je dosegao preko dva miliona pregleda, a korisnik se pita:

- Žive li u Hrvatskoj samo bogati ljudi kad mogu priuštiti ovako skupe namirnice?

Nije ovo jedini korisnik TikToka koji govori o cenama u Hrvatskoj, no, s druge strane, neki se iznamljivači 'opravdavaju' da nikada neće dati apartman u koji su uložili novac, renovirali ga, za 50 evra po noći. Na Redditu je objavljen video jednog, izgleda, vlasnika apartmana koji govori da nikada takav apartman od 150 kvadrata neće dati za 50 evra po noćenju i da ako gosti žele letovati po tako niskoj ceni da odu u Grčku.

- Ako nemate para, uzmite šator - kaže.

- Dva toaleta sam renovirao i koštalo me 13.000 evra, a vi bi da vam dam ovaj apartman za 50 evra - ljutito dodaje u videu. Ispod objave, na kojoj je cenzurisano ime korisnika, ekipa s Reddita, imala je šta za reći. Jedan je korisnik iskoristio reči pesme hrvatskog repera Vojka V: 'Ja sam preselia na selo da iznajmljujem stan; Lani mi je turista bilo cilo lito; Ove godine prominia sam plan; Diga cijenu 200% i odjednom nema nikog… Kako to, Kako to, Kako to Kako to, Kako to, Kako to’

- I mene 13k eura košta jedan jedini pogon za proizvodnju. Pa mi ne bi niti u apsolutnom ludilu palo na pamet da potencijalnim klijentima snimim ovakav video. A svaki mesec traže sve manje i manje cene, i imaju sve veće i veće zahteve. Šta bi mi ostali trebali snimati, koji se ubijamo 07-19 svaki dan od fizičkog rada - napisao je u komentarima jedan drugi korisnik.

