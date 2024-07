STRANI STUDENTI NE ŠTEDE PARE ZA KIRIJE: Popunili mesta na fakultetima, a sad pikiraju i stanove, evo šta biraju

Danas se, nakon skoka cena stanarina, može iznajmiti tek garsonjera ako uporedimo stanje na tržištu nekretnina u ovom momentu i pre 2 ili 3 godine. Takav problem su uočilii stranci, ali i strani studenti, koji su svoju sreću u sticanju visokog obrazovanja potražili u Srbiji, najviše u Kragujevcu i Nišu.

U našu zemlju dolazi dosta stranaca i zbog potreba za pronalaženjem posla, ali i studenti koji na srpskim univerzitetima popunjavaju upražnjena mesta.

- Ako posmatramo upisane studente na nastavničke smerove dolazimo do brojke od oko 260 ukupno zainteresovanih, mada je taj broj mnogo manji jer ne znači da će se svi upisani studenti na studijskim programima biologija, istorija i matematika opredeliti za nastavnike. Alarmantna situacija je za nastavnike hemije (1 upisani), fizike (3 upisana) i geografije (14 upisanih) - navodi prorektor za nastavu Univerziteta u Beogradu prof. dr Dejan Filipović.

On je takođe za Biznis Kurir naveo i podatke o stranim studentima:

- U školskoj 2023/2024 godini ukupno je 4.308 stranih studenata na svim stepenima i godinama studija bilo na Univerzitetu u Beogradu, dok će ih u narednoj biti još najmanje 438 stranih studenata, koliko ih je do sada upisano - kaže naš sagovornik.

Uroš Jovanović iz Art Nekretnina je za Biznis Kurir dodao da su generalno stanodavci strance kao zakupce uvek tretirali dobro jer su oni po pravilu pouzdani zakupci koji dobro plaćaju.

Podaci portala Sasomange govore da bez obzira što imaju daleko manji broj visokoškolskih ustanova i studenata u odnosu na Beograd ili Novi Sad, i u Kragujevcu krajem leta, a naročito u septembru, potražnja za stanovima drastično skoči.

- Većina studenata tada pokušava da obezbedi krov nad glavom i daje se u potragu uglavnom za garsonjerama i jednosobnim stanovima i to, kako tvrde agenti za nekretnine, isključivo u centru grada, jer im se rentiranje van užeg gradskog jezgra ne isplati, pre svega zbog gradskog prevoza koji uopšte nije jeftin - navode oni.

- Cene stanova, uglavnom, zavise od opremljenosti, lokacije i starosti nekretnine, ali i od nameštaja. Tako za skromnije opremljene stanove treba platiti od 150 do 180 evra koliko obično koštaju skromnije nameštene garsonjere, dok se one 'pristojnije uređene' ne mogu naći ispod 200 evra za mesec dana stanovanja. Isto tako, sa površinom raste i kirija i, na primer, jednoiposoban stan sa kuhinjom, dnevnom i spavaćom sobom ne može da se iznajmi bez 250 ili 300 evra. To važi za stanove od nekih četrdesetak kvadrata - kaže Vladimir Joksimović iz Palma nekretnina.

Činjenica da su stranci uticali na cene stanova, ali i da su zauzeli veće i skuplje nekretnine, dok studenti iz okolnih mesta koji studiraju u Nišu traže garsonjere i manje stanove, te da sada za iste moraju da izdvajaju značajno više novca nego pre par godina.