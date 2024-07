STUDENTI IMAJU POSEBNE ZAHTEVE KAD TRAŽE STANOVE: U Kragujevcu bogata ponuda, evo kakve su cene i za čim najviše tragaju

Bez obzira što imaju daleko manji broj visokoškolskih ustanova i studenata u odnosu na Beograd ili Novi Sad, i u Kragujevcu krajem leta, a naročito u septembru, potražnja za stanovima drastično skoči.

Većina studenata tada pokušava da obezbedi krov nad glavom i daje se u potragu uglavnom za garsonjerama i jednosobnim stanovima i to, kako tvrde agenti za nekretnine, isključivo u centru grada, jer im se rentiranje van užeg gradskog jezgra ne isplati, pre svega zbog gradskog prevoza koji uopšte nije jeftin.

Vladimir Joksimović iz Palma nekretnina objašnjava da su najtraženija naselja Centar, Bubanj, Vašarište i Veliki park.

- Sada nam je kraj sezone i mogu da vam kažem da i nije bila neka velika navala. Mnogi su otkazali stanove, pa smo imali veću ponudu nego potražnju. Stariji studenti su iskoristili trenutak i iskusno kaparisali dobre stanove, dok će brucoši tradicionalno u potragu za njima krenuti tek u septembru - kaže naš sagovornik.

foto: Shutterstock

On pretpostavlja da na jesen u ponudi neće biti dosta dobrih nekretnina, što je, kako kaže, današnjim studentima jako važno. Joksimović navodi da je akademcima opremljenost nekretnine koju rentiraju apsolutni prioritet jer, kako kaže, oni u prazne stanove ne ulaze. Većinom insistiraju na osnovnim stvarima, ali ima i onih koji traže “malo luksuznije varijante”.

- Cene stanova, uglavnom, zavise od opremljenosti, lokacije i starosti nekretnine, ali i od nameštaja. Tako za skromnije opremljene stanove treba platiti od 150 do 180 evra koliko obično koštaju skromnije nameštene garsonjere, dok se one “pristojnije uređene” ne mogu naći ispod 200 evra za mesec dana stanovanja. Isto tako, sa površinom raste i kirija i, na primer, jednoiposoban stan sa kuhinjom, dnevnom i spavaćom sobom ne može da se iznajmi bez 250 ili 300 evra. To važi za stanove od nekih četrdesetak kvadrata - kaže Joksimović.

Režije, takođe, predstavljaju priličan trošak za studente, ali kako navodi naš sagovornik, dobro je što su unapred predvidljive i najčešće zavise od potrošnje.

foto: Shutterstock

- Studenti uglavnom iznajmljuju stanove bez centralnog grejanja a u Kragujevcu, u proseku, za struju, vodu i gas treba izdvojiti oko 50 evra. Ipak, ako se na to doda i pretplata za kablovsku televiziju i internet, računi za stan od 40 kvadrata idu i do 100 evra - kaže Joksimović.

Podela troškova najisplativija opcija

Prema rečim agenata studenti koji mogu sebi to da priušte najčešće biraju da žive sami u garsonjerama, dok oni sa manjim budžetom traže cimere sa kojima će podeliti troškove.

- Na periferiju grada skoro niko ne ide jer se ne isplati. Gradski prevoz je prilično skup, pa za razliku u ceni taman može da se plati centar. Ako tu uračunate i vreme koje se gubi u vožnji onda su to svakako dovoljni razlozi da se živi u centru grada. Isto tako, u gradu se nalaze i studentske menze u kojima se većina akademaca hrani.Što se tiče studentskih soba, kako saznajemo, retko koja agencija u Kragujevcu uopšte ima u ponudi tu vrstu smeštaja. Ti aranžmani se uglavnom dogovaraju direktno sa gazdama sa kojima zainteresovani direktno stupaju u kontakt. Sa druge strane, ima više onih koji se odlučuju da kupe stan u kom će boraviti za vreme studija.

- Praksa da roditelji kupuju stanove deci dok studiraju nije retka u Kragujevcu. Za tu opciju se najčešće odlučuju oni koji imaju imaju dvoje ili više dece, jer kada sve stave na papir shvate da će otprilike polovinu cene stana dati na kiriju. Stoga se oni koji mogu da priušte neretko odlučuju za kupovinu. Za pet ili šest godina, koliko obično traju studije, to se i te kako isplati - kažu iz Palma nekretnina i dodaju da se i u slučaju kupovine uglavnom traže iste lokacije i površine - gradsko jezgro i što manje nekretnine.

- Iznosi po kvadratu, slično kao i u drugim gradovima, zavise od toga da li je u pitanju novogradnja ili starogradnja. Starije stanove moguće je naći za nekih 1.100 - 1.200 evra po kvadratu, noviji dostižu 1.600, a oni malo moderniji i luksuzniji idu i do 2.000 evra po kvadratnom metru.

Kragujevac zanimljiv mnogima

Kao jedan od najvećih gradova u Srbiji, Kragujevac je kao mesto za kupovinu nekretnine zanimljiv ne samo onima koji u njemu žive već i klijentima iz okolnih gradova. Iako je gradnja u stalnom porastu, prema rečima agenata za promet nekretnina, poslednjih godina je uglavnom situacija da je potražnja veća od ponude, a cene su raznolike i zavise od nekoliko faktora.

- Glavni faktor koji formira cenu je lokacija, a u slučaju da se radi o novogradnji i reputacija investitora. Zna se koji investitori poštuju rokove i specifikacije, a cene diktiraju oni rade kvalitetno i uživaju poverenje kupaca. Što se tiče starogradnje cenu određuje lokacija i stanje nekretnine, odnosno to da li je potrebno da se renovira ili ne – otkriva Joksimović.

BiznisKurir/Sasomange.rs