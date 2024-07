ZBOG OVOG PROPUSTA ĆE VAM SIGURNO ODBITI ZAHTEV ZA LEGALIZACIJU KUĆE: Uzeće vam nekoliko 'zelenih', ali bez njega sve pada u vodu!

Za legalizaciju kuće nije dovoljan samo geometar, u čemu mnogi greše kada žele da srede ove papire, a onda ih vrate zbog jednog propusta.

Geometar Radovan često objavljuje snimke na svom TikTok nalogu i tamo objašnjava sve pojedinosti koje je potrebno da znate pre nego što krenete da gradite objekte.

- Pre par dana me je zvao klijent koji želi da legalizuje kuću. Odmah sam otvorio predmet na E-šalteru i kada sam dobio podatke za parcelu i objekte otišao sam sve to da premerim. Moj zadatak je da snimim sve objekte koji su predmet legalizacije. Nakon toga, sve to treba da iscrtam i spakujem elaborat, koji dajem klijentu, a on ga nosi u urbanizam i podnosi zahtev za ozakonjenje - objašnjava on.

Ali, kako navodi, to nije dovoljno, i i tome je glavna caka.

- Da bi stranka podnela zahtev za legalizaciju, mora da priloži projekat zatečenog stanja, koji radi arhitekta. U slučaju da razmišljate o legalizaciji, računajte na to da će i arhitekta da vam uzme koju zelenu - zaključuje Radovan.

