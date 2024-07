EVO ŠTA NEKRETNINU ČINI LUKSUZNOM: Ovo su zahtevi kupaca u Beogradu za kvadrat skuplji od 5.000 evra

O ukusima ne vredi raspravljati ili, kako Englezi kažu, lepota je u oku posmatrača. Tako se definiše luksuzna nekretnina u Srbiji. Iako nema zvanične definicije niti zvaničnog podatka, procene govore da njihov promet čini oko 1% ukupnog tržišta. Šta jednu nekretninu čini luksuznom i kakva su očekivanja kupaca spremnih da plate i više od 5.000 evra po kvadratnom metru.

- Ne postoji prava definicija luksuza. To je u oku posmatrača, ali kada bi gledali tržište u Beogradu, postoji sada već više od 20 projekata koji su u cenovnom rangu iznad 5.000 evra po metru kvadratnom. Ne znači nužno da su to sve luksuzne nekretnine niti da ispod te cene nema luksuza, ali u tom cenovnom rangu postoji dosta projekata koji ispunjavaju neke od kriterijuma koje bi kupci ovde definisali i kada bi ih pitali verovatno bi vam naveli 5-6 kategorija koje uzimaju u razmatranje - kaže za jedan Magazin konsultant za nekretnine Miodrag Gazibara.

Prema njegovim rečima, uvek je na prvom mestu lokacija. Sledi kvalitet izgradnje i arhitektura, koja se retko spominje kod stanova u nižim cenovnim rangovima. Gazibara navodi da, nažalost, arhitekte ne dobijaju dovoljno prostora da pokažu šta mogu da naprave.

Slede kriterijumi koji tiču komfora. On ističe da su kod luksuznih stanova prostorije komfornije. Takođe prostor unutar zgrade je komforniji, kao i garaže.

- Investitori se odriču nekih kvadrata, ali ih posle naplaćuju kroz neto kvadrate koji jesu prodajni. I ono što je uvek kriterijum jeste pogled - dodaje Gazibara.

S druge strane, manje bitni kriterijum su dodatni sadržaji – spa i fitnes centri i bazeni. Sagovornik Magazina kaže da postoji deo kupaca koji to traži, ali postoji i veliki broj kupaca koji se toga odriču jer ne mogu da nađu sve na jednom mestu.

- I ono što je veoma bitno su troškovi održavanja. Postoji prilično velika zabluda da, ko ima novac da kupi luksuzne nekretnine, ne brine o troškovima održavanja. To nije tačno. Ustvari je obrnuto. Itekako se vodi računa o tome. I ono što je veoma bitan kriterijum je privatnost. Kuća sa dvorištem na dobroj lokaciji jasno je da spada u domen luksuza. Sledi penthaus stan, gde nemate stanare iznad vas i treće po redu su male zgrade, gde postoji mali broj stanova ili gde postoji mali broj stanova po spratu. To nudi privatnost i to je sigurno jedan od kriterijuma koji kupci traže - naglašava Gazibara.

Takođe bitna kategorija jeste kvalitet završnih materijala i sagovornik Magazina podseća da većina određuje kvalitet prema onome što vide.

- Pravi kvalitet gradnje je i ono što ne vidite, način na koji su urađeni ventilacija i zvučna izolacija. Podno grejanje jeste nešto što se dosta često viđa. Pogledali smo oko 100 projekata iznad i ispod ovog cenovnog ranga i u dvadesetak se koriste toplotne pumpe što dozvoljava i neku vrstu estetike. Ne postoje vidljivi klima uređaji, radijatori i bojleri i to dozvoljava kupcima da naprave luksuzan stan što uključuje i podno grejanje i fen koil hlađenje - kaže Gazibara.

biznis.kurir.rs/Sasomange/Forbes Srbija