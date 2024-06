ODLIČNA INVESTICIJA ZA ULOŽENI NOVAC: Top 5 klima uređaja po modelu najbolji odnos cena/kvalitet u 2024. godini

Listu počinjemo sa čuvenim Samsungom i njegovim modelom koji je namenjen stanovima i kućama čija površina zauzima 60-80m². Samsung klima AR12TXCAAWKNEU je uređaj kapaciteta 18000 BTU, i energetske klase A++ prilikom hlađenja, a nešto niže, tačnije A prilikom grejanja.

Ovaj klima uređaj nudi mogućnost da se velike prostorije vrlo ravnomerno i prijatno rashlađuju. Od dodatnih funkcija na raspolaganju su: automatski način rada, dobro spavanje, eko režim, odvlaživanje, ali i 24h tajmer.

Samsung drži do svog renomea, kada je reč o dizjanerskim rešenjima, pa pored visokih performansi, ovaj model se ističe se i elegantnim dizajnom koji će se uklopiti u svaki enterijer.

Ukratko, ako niste sasvim sigurno kako izabrati dobar klima uređaj, u slučaju ovog modela pravilo da kupujete poznati brend se pokazuje kao dobro pravilo!

foto: Sasomange Printscreen

Midea MSAFBU-12HRDNX Black

Sada već sinonim za odličan odnos cena/kvalitet je marka Midea. Sa sigurnošću se može da je Midea najprodavanija u Srbiji, a dodatni razlog za to je što se za Mideine klima uređaje kod nas mogu naći skoro svi rezervni delovi.

Mi vam predstavljamo model MIDEA MSAFBU-12HRDNX Black i prvo što učavamo kod ovog modela je elegantni dizajn, koji upotpunjuje crna sjajna maska, pa ovaj uređaj deluje kao da dolazi iz najviše klase.

Ovo je inverter klima uređaj, pa ćete tako moći da ga koristite i za hlađenje i za grejanje. Pogodnost je i to što je ovaj Midein klima uređaj odlične eneregtske klas, u slučaju hlađenja nnjegova klasa je A++, dok je u slučaju grejanja A+.

Kapaciteta je 12.000 BTU, pa će tako ovaj uređaj bez problema da hladi jedan stan osrednje veličine, do 60m².

foto: Sasomange Printscreen

Daikin FTXC35C RXC35C

Stiže nam još jedna “dvanaestica”, ali ovoga puta od Daikina. Daikin proizvodi najvišu klasu klima uređaja, ali ovaj model sa svojom cenom može da parira uređajima iz srednje klase, nudeći onaj kvalitet koji je Daikin i učionio poznatim.

Reč je o Daikin FTXC35C/RXC35C inverter klima uređaju koji ima energetsku klasu A++ za hlađenje i A+ za grejanje. Dakle, ovaj model će biti vaša desna ruka u uštedi struje.

Daikin FTXC35C/RXC35C ima kapacitet hlađenja od 11.300 BTU i kapacitet grejanja od 11.900 BTU, i ovo ga čini idealnim za prostorije veličine od 29 do 45 m²..

Treba istaći da je ovaj model WiFi ready, što znači da možete upravljati njime putem pametnog telefona ili tableta.

Što se dizajna tiče unutrašnja jedinica ima jednostavnu, ali kvalitetnu mat belu plastiku, pa će vam možda jedino dizajn zasmetati, ukoliko ste ljubitelj elegantnijeg izgleda.

Hisense Energy Pro Plus

Hisense je od samog starta proizvodnje klima uređaja zauzeo je veoma ozbiljan stav u borbi da zauzme svoju poziciju na tržištu. Treba tako naglasiti da je ovo jedan od prvih proizvođača koji je počeo da razvija inverter tehnologiju.

Danas je Hisense postao sinonim za kvalitet, a njegov model Energy Pro Plus naslednik Energy Pro to potvrđuje. Energy Pro Plus je u energetskoj kategoriji A+++, i zbog svoje visoke energetske klase vrlo je popularan, a cenovno ovo je najpovoljniji model koji je u toj energetskoj klasi.

Uređaj se može pohvaliti SMART EYE tehnologijom koja prepoznaje prisutne osobe u prostoriji i prilagođava rad uređaja, tako što prilagođava smer duvanja, jačinu duvanja i slično.

Energy pro plus nudi i WiFi kontrolu, koja omogućava daljinsko upravljanje putem pametnog telefona.

Hisense-ova čuvena Hi Nano tehnologija zadužena za uništavanje bakterija i viruse, dok su 4 filtera zadužena za čistiji vazduh.

Kapacitet hlađenja/grejanja iznosi 12.000 BTU (3,5 kW), a značajno je pomenuti i da proizvođač nudi sedmogodišnju produženu garanciju na kompresor.

Mitsubishi Electric Standard Eco Inverter 2.5 kW

Dosadašnji deo liste su činile klime namenjene srednjim stanovima i manjim kućama, a završićemo je uređajem namenjenim za manje stanove. Ovo je srednji model iz palete uređaja Mitsubishi-jeve ponude koji je da naglasimo proizvođač premium klase klima uređaja.

Model Electric Standard Eco Inverter 2.5 kW koristi ekološki prihvatljiv rashladni gas R32 i upravo zahvaljujući njemu i naprednoj inverterskoj tehnologiji spada u uređaje odlične energetske efikasnosti razreda A++.

Snagom od 2.5 kW osigurava pouzdano hlađenje i grijanje u prostorima do 25 m², a zahvaljujući dodatnom filteru sa jonima srebra drastično je smanjena količina bakterija i drugih alergena.

Econo Cool funkcija prilagođava količinu vazduha usmerenu prema telu na osnovu temperature izlaznog vazduha, pa tako neće biti preteranog duvanja direktno u telo.

Klima uređaj je dodatno opremljen funkcijama kao što su: automatsko ponovno pokretanje nakon nestanka struje, tajmer, automatsko podešavanje brzine ventilatora i naravno tihi rad samog klima uređaja.

Za kraj, iako se klima uređaji ove snage mogu naći i povoljnije, ovaj uređaj po funkcijama koje nudi, kao i činjenici da dolazi iz A klase, predstavlja odličnu dugoročnu investiciju za sve prostore manje kvadrature.

biznis.kurir.rs/Sasomange