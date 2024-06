STANODAVAC NE ŽELI DA VRATI DEPOZIT IZ BIZARNOG RAZLOGA: Devojku na društvenim mrežama savetovali - 'Ukradi mu nameštaj!'

Na jednoj poznatoj grupi za studente, devojka koja je živela u iznajmljenom stanu je objavila svoj problem. Kako je istakla, ona je platila depozit, a isti po izlasku stanodavac ne želi da joj vrati. Štaviše, stanodavac navodno želi da ga iskoristi da opremi stan za drugog.

Ona je najpre istakla da je depozit u visini jedne kirije dat odmah po ulasku u stan, a da u međuvremenu ništa nije oštećeno.

- Iznajmljivala sam stan od juna 2022. do kraja ovog juna, i dat je depozit na početku u visini jedne kirije. Sada gazda stana neće da vrati depozit pod izgovorom da se to računa kao za poslednji mesec, što bi trebalo da znači da očekuje da ostanem do kraja jula, a ja sam uredno najavila odlazak na početku ovog meseca - istakla je ona.

Kako je devojka dalje istakla, stanodavac je naveo da je će depozit zadržati jer želi da okreči stan, kao i da očisti isti kako bi bio spreman za sledećeg stanara.

U komentarima mnogi su naveli da ako nije potpisala ugovor ne može da povrati svoj novac, dok je bilo i onih šaljivih, kao što je 'ukradi mu nameštaj i vrati sebi novac'.

