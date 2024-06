POZNATA SUDBINA JEDNOG OD SIMBOLA KRAGUJEVCA: Gradi se novi stadion u ovom gradu, evo šta čeka 'Čika Daču'!

Stadion Čika Dača u Kraguejvcu, neće biti porušen, već modernizovan, a novi stadion će se graditi svojom dinamikom na novoj lokaciji, najavio je Marko Dimitrijević, generalni sekretar kluba FK Radnički iz Kragujevca.

- Što se tiče evropskih utakmica, igraćemo na stadionu u Leskovcu, a što se tiče domaćeg prvenstva, svim silama ćemo se truditi da osposobimo naš stadion, da igramo utakmice Superlige. Napravljen je dogovor, biće velikih investicija na stadionu 'Čika Dača', nećemo rušiti stadion. Novi stadion će se praviti na novoj lokaciji, a za to vreme mi ćemo utakmice Superlige igrati na našem stadionu ovde. Ono što je direktor uspeo da dogovori, to je da smo ušli u proceduru, a prva stavka je da se postave reflektori. Ima tu još nekih stvari koje ćemo morati da rešimo. Mi se nadamo da ćemo do početka prvenstva rešiti te stvari, a možda se desi da odigramo jednu ili dve utakmice kao domaćini na nekom alternativnom terenu, možda isto u Leskovcu, ali ćemo se svojski potruditi da od prvog kola igramo na našem stadionu - rekao je Dimitrijević.

foto: Youtube Printscreen

Početkom godine je Nikola Dašić, tada predsednik Privremenog organa grada Kragujevca najavio da se u ovoj godini očekuje se početak izgradnje stadiona Čika Dača.

Krajem prošle godine je Ministarstvo za javna ulaganja obustavilo tender za usluge izrade projekta za izvođenje radova i usluge izrade projekta izvedenog objekta za stadion Čika Dača u Kragujevcu jer sve dostavljene ponuda prelaze iznos procenjene vrednosti javne nabavke i raspoloživih sredstava.

Komisija je, dodaje se u odluci, konstatovala da nisu ispunjeni uslovi za donošenje odluke o dodeli ugovora.

Na tender su inače pristigle ponude dve grupe ponuđača, koji su tražili 13,8, odnosno 13,2 milijarde dinara za ovaj posao. Podsetimo, procenjena vrednost radova je 9,1 milijarda dinara (oko 77,6 miliona evra) bez PDV-a.

biznis.kurir.rs/Sportske.net/eKapija