ZAŠTO JE ZEMUN IDEALNO MESTO ZA VAŠ NOVI DOM? Pogledajte zašto ga agenti preporučuju, a ljudi hrle da kupe stan u njemu

Zemun je idealno mesto za vaš novi dom zbog svog bogatog istorijskog nasleđa, prelepe prirode, odlične infrastrukture i pristupačnih cena. Saznajte zašto ga agenti preporučuju i zašto je postao jedno od najtraženijih naselja za kupovinu nekretnina.

Zemun nije samo naselje – Zemun je način života. Sa svojim bogatim istorijskim nasleđem, prelepom prirodom, odličnom infrastrukturom, modernim novogradnjama, pristupačnim cenama i specifičnim kulturnim i socijalnim identitetom, ovaj, kako ga često nazivaju, “grad u gradu” poslednjih godina je postao jedan od najtraženijih toponima na domaćim oglasnicima ali i među agentina za nekretnine koji, kako navode, u najvećem broju slučajeva nemaju problem da prodaju bilo šta u ovom delu grada.

foto: Kurir

Skoro uvek nam je na vrhu liste za preporuku klijentima koji traže odličan kvalitet življenja po pristupačnoj ceni a nisu sigurni u kom delu grada bi to mogli da pronađu. Kao neko ko se bavi prometom nekretnina, ali i neko ko je odrastao u Zemunu nemam dilemu kada me pitaju za preporuku. Često su to ljudi koji nisu unapred opredeljeni za neki deo grada već im je glavni zahtev da za neku normalnu cenu dobiju ne samo odgovarajuću nekretninu već i udobno okruženje sa puno zelenila, odličnom infrastrukturom i povezanošću sa drugim delovima grada i zemlje. Pritom, Zemun ima bogatu istoriju, divnu arhitekturu i idealan položaj - kaže u razgovoru za Sasomange agent Luka Vujisić i objašnjava zašto je baš Zemun njegova najčešća preporuka.

Pre svega, to je jedno od najstarijih naselja u ovom delu, sa istorijom koja se proteže vekovima unazad što se vidi po njegovoj arhitekturi. Dovoljno je da prošetate malo Zemunom i da shvatite koliko je poseban i kako svaki kutak ovde odiše tom nekom specifičnom atmosferom. Kaldrmisane ulice, brojni trgovi i očuvane fasade mu daju taj poseban šarm. Zatim treba pomenuti Zemunski kej koji je stvarno jedno specifično mesto i omiljeno mesto Beograđana za šetnju, vožnju bicikala ili jednostavno uživanje u nekom od mnogobrojnih kafića sa pogledom na reku - kaže Vujsić i dodaje da ako postoji jedna stvar koju bi izdvojio kada preporučuje Zemun onda je to upravo njegov položaj i veza sa Dunavom kao i obilje zelenila.

Druga velika prednosti Zemuna na koju kupci stanova ovde mogu da računaju je njegova odlična saobraćajna povezanost.

foto: Kurir

Do centra grada se stiže za nekih 15 minuta, a odlična je veza i sa svim drugim delovima grada jer su linije gradskog prevoza odlično organizovane. Odlična je i veza sa auto-putem koji omogućava brz i lak pristup aerodromu i izlazak iz grada, što je mnogima često važna stavka prilikom odabira lokacije – ističe Vujsić i objašnjava zašto smatra da je Zemun idelno mesto za porodičan život.

Ovaj deo grada je poznat po svojoj bogatoj ponudi sadržaja za sve generacije, ali rekao bih da se ističe po onome što nudi porodicama. Tu pre svega mislim na brojne škole, vrtiće, sportsko-rekreativne centre i površine, zatim zdravstvene ustanove, restorane, kafiće, prodavnice… Takođe, u Zemunu se tokom cele godine održavaju brojne kulturne i zabavne manifestacije, što dodatno doprinosi kvalitetu života u ovom delu Beograda. Dalje, važno je istaći da je, uprkos urbanizaciji, uspeo da zadrži veliki broj zelenih površina i parkova. od kojih bih posebno izdvojio Zemunski park i park na Gardošu. Tu su i brojne manje zelene površine koje omogućavaju Zemuncima svih uzrasta da uživaju u prirodi i rekreaciji.

Naš sagovornik navodi da je jedan od glavnih razloga zašto ovaj deo grada privlači nove stanare u tolikoj meri jeste kvalitetna novogradnja i pristupačne cene.

Ovaj deo Beograda se danas gradi više nego ikada ranije. Poslednjih godina u Zemunu se grade moderni stambeni kompleksi koji nude sve pogodnosti savremenog života. Pritom, cene su često daleko pristupačnije nego u centru Beograda ili susednom Novom Beogradu, što ga čini atraktivnim izborom za one koji traže kvalitetan životni prostor po povoljnijim uslovima.

Nekada je Zemun bio prepoznatljiv po kućama, kojih i danas ima čak i u samom centru grada, ali polako ih smenjuju stambene zgrade. Najviše se gradi na Gornjem i Donjem gradu, a za one koji žele da se smeste nešto dalje od centra najinteresantnija su naselja Nova Galenika, Altina i Zemun Polje.

Što se tiče delova Zemuna naš sagovornik kaže da centar grada uglavnom ne preporučuje porodicama sa malom decom. Iako lep i romantičan, centar grada je poprilično urban i ulice vrve od automobile pa ga ne preporučujem onima koji imaju malu decu. Za njih je možda pre Gardoš gde mogu da imaju mir i sjajan pogled na Dunav. Doduše tu ne mogu da računaju na stan, pošto su tu uglavnom porodične kuće. Ali, recimo, naselje Sava Kovačević ima stanove koji su idealni za porodični život. Tamo ima mnogo zelenila i sve je rađeno i građeno planski. Popularne lokacije su i Kalvarija, Pregrevica i Zemunske kapije, gde uprkos nešto većoj ceni važi pravilo da sve što se izgradi odmah se i proda.

Biznis.kurir.rs/Sasomange