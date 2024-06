Prodaja stanova u Kragujevcu usporila: Agenti sumnjaju da je ovo razlog i prognoziraju promene do kraja godine

Prodaja stanova u Kragujevcu usporila zbog poskupljenja stambenih kredita. Agenti predviđaju promene do kraja godine

Sada dominiraju keš kupci, a najtraženiji su manji stanovi. Interesantna je i kupovina stanova za izdavanje.

Kao jedan od najvećih gradova u Srbiji, Kragujevac je zanimljiv mnogim kupcima nekretnina i to ne samo onima koji ovde već žive već i klijentima iz okolnih gradova. U srcu Šumadije se dosta gradi i prema rečima agenata za promet nekretnina poslednjih godina je bio slučaj da je potražnja često prevazilazila ponudu.

Ipak, kako navode, trenutno je primetan pad broja kupaca u odnosu na prošlu godinu, a kao jedan od glavnih razloga za takvu situaciju navode poskupljenje stambenih kredita. Iz agencija navode da je upravo to bio način na koji je većina kupaca poslednjih godina uspevala da dođe do nekretnine.

To potvrđuje i Vladimir Joksimović iz kragujevačke agencije Palma nekretnine koji tvrdi da se sada situacija preokrenula i da trenutno dominantnu ulogu imaju keš kupci na kojima se sad zasniva tržište nekretnina u tom delu Srbije.

Situacija je sada takva, ali to ne znači da se to do kraja godine neće promeniti. Kupci stanova su ljudi raznih profila, ali je činjenica da u ovom trenutku uz pomoć banke nekretnine kupuje svega desetak procenata ljudi u Kragujevcu. Svi ostali pazare gotovinom.

Naš sagovornik navodi da se najčešće traže stanovi manjih površina do oko 40 kvadratnih metara, odnosno garsonjere, jednosobni ili jednoiposobni. Interesantno je da ima dosta kupaca iz Beograda, Novog Sada, Niša, a stanove tih struktura najčešće kupuju da bi ih izdavali.

Računica je, kažu agenti, jednostavna jer dva stana koja se rentiraju u ovom gradu mogu da isplaćuju jedan u prestonici. Druga značajna skupina su roditelji koji kupuju deci stanove da imaju gde da žive dok studiraju. Kad završe školovanje lako pronađu kome će ih izdavati, tako da, kako podvlače naši sagovornici, interes za ulaganje u nekretnine svakako postoji.

Cene kvadrata su raznolike i zavise od mnogo faktora. Glavni faktor koji formira cenu je lokacija, a ukoliko se radi o novogradnji i reputacija, odnosno poverenje u investitora. Onima koji su upućeni u tržište dovoljno je da čuju ko je investitor pa da odmah znaju i tip i kvalitet gradnje, odnosno kakvi su zidovi, stolarija, pločice. Takođe, zna se koji investitori poštuju rokove, tako da cene diktiraju oni koji rade kvalitetno i kojima ljudi veruju. Što se tiče starogradnje na cenu utiče to gde se stan nalazi i da li je potrebno da se renovira ili ne.

Joksimović kaže i da mu iskustvo pokazuje da u centru Kragujevca sve prolazi:

Uvek je najtraženiji centar grada, zatim Bubanj, Vašarište, Veliki park, Erdoglija...zbog blizine bitnih ustanova, škola i fakulteta.

Cene su još od pandemije u stalnom rastu, a prema podacima naših sagovornika u pitanju je poskupljenje od nekih 30 do 40 odsto. Tako je sada moguće naći kvadrat po ceni od 900 pa sve do 1.800 evra.

Cene su bile u konstantnom rastu do nedavno, kada je, kako mi se čini nastupila stagnacija. Inače, cene često definiše i sama kvadratura stana. Slično kao i u drugim gradovima i u Kragujevcu važi pravilo da što je stan manji, cena po kvadratu je veća. Međutim, ono što je karakteristično za Kragujevac je da ta razlika nikada nije veća od nekih 100 evra. Dalje, veliku ulogu u ceni igra i način na koji plaćate. To u praksi najčeđće znači da keš kupci imaju neke posebne pogodnosti kao što su popust na parking ili garažno mesto – kaže Joksimović.

Kada su lokacije i tip gradnje u pitanju naš sagovornik kaže da je ponuda novogradnje velika, ali da je ipak nema dovoljno na najatraktivnijim mestima. Kako navodi, u centru grada koji je ujedno i natraženiji, se malo gradi jer se sve teže dolazi do parcela.

Za porodičnu kupovinu kao najinteresantnije mesto ističe Erdogliju, naselje koje je, kako navodi, u poslednjih nekoliko godina dosta uređeno.

Izgrađen je moderan tržni centar i prateći sadržaji, pa su nikli i novi stambeni blokovi. Pored Erdoglije ovorile su se i neke nove lokacije gde se gradi malo masovnije, ali one nisu još razrađene.

Kaže i da porodice dosta kupuju kuće i to u naseljima Erdoglija, Vinogradi, Denino brdo, Bresnica, Šumarice.

Ponuda kuća je velika, a cene su razne i zavise od mnogo faktora: lokacija, infrastrukture, blizine javnog prevoza i škola, kvaliteta gradnje, površine, veličine placa.. Uglavnom kuću možete da kupite i za 20.000 ali i za 500.000 evra - kaže Joksimović i za kraj ističe Kragujevac kao jedan od perspektivnijih gradova za ulaganje u nekretnine pre svega zbog velikog broja realizovanih projektata poput Državnog Data- centra i Centa izvrsnosti, ali i najavljenih kapitalnih projekata poput izgradnje Severne obilaznice.

Cene parking mesta

U Kragujevcu se cene parking mesta na otvorenom kreću od 5.000 do 8.000 evra, a u parking garažama mogu da koštaju i 15.000 evra.