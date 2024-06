EVOLUCIJA TRŽIŠTA NEKRETNINA U PROTEKLIM GODINAMA - Rast cene nekretnina: Od 800 € do 2.000 € po kvadratu

Otkrijte kako je pandemija oblikovala tržište nekretnina u srpskim banjama. Interesovanje za odmor izvan gradske vreve podstaklo je rekordan broj prodaja kuća i vikendica. Sa sve većim fokusom na banje poput Vrnjačke, Sokobanje, istražite perspektive investiranja i faktore koji oblikuju cene.

Vikend proveden u nekoj banji, van gradske vreve i uz sve što takva mesta nude za mnoge je idealan način da odmore i napune baterije. Pandemija korona virusa naročito je popularizovala ovakav tip odmora u Srbiji, a samim tim uticala i na tržište nekretnina u srpskim banjama.

Veliki broj građana odlučio se na ulaganje u apartmane i vikendice na ovim mestima jer isplativost je višestruka - odmor na ovakvim mestima je zagarantovan, dok je zarada odlična ako se odlučite na bavljenje turizmom. U svakom slučaju, gotovo sve banje u Srbiji su doživele ekspanziju i rekordan broj kuća i vikendica prodat je u poslednjih nekoliko godina najpoznatijim lečilištima poput Vrnjačke Banje, Sokobanje, Banje Koviljače i drugih. Prema rečima agenata potražnja za ovakvim nekretninama je i nekoliko godina nakon pandemije vrlo stabilna.

To potvrđuje i Branko Šajkunić iz agencije BG posrednik koji kaže da je interesovanje za kupovinom kuća i vikendica van gradova i dalje ogromno. Ljudi uglavnom tragaju za čistim vazduhom, mirom i dobrom klimom.

- Postojanje lekarskih centara u okviru kompleksa i hotela dalo je prednost banjama za klijente koji planiraju češće da ih koriste ili čak da se presele u nekom momentu, recimo, kada odu u penziju. Podaci sa tržišta pokazuju i to da se ljudi radijeodlučuju za kupovinu apartmana ili kuće u nekoj banji nego u planinskim centrima. Verujem da je jedan od razloga za to što su i banje u međuvremenu malo prilagodile ponudu i tako postale atraktivne kao turistička mesta i samim tim privukle i investitore u turizam i iz sektora izdavanja nekretnina. Veliki broj naših klijenata kupuje ove nekretnine kako bi ušli ili dodatno razvili biznis, ali ima i koji nvestiraju radi ličnog odmora i korišćenja.

Prodaja stanova u Vrnjačkoj Banji od 600evra po kvadratu:

Povećano interesovanje dovelo i do pojave većeg broja građevinskih investitora na ovim lokacijama, pa je počela i ozbiljnija stanogradnja i proširila se ponuda.

- U početku su se tražili znatno skromniji iznosi od današnjih i kvadrat je mogao da se pazari za 700, 800 evra, najviše 1.000. Naravno i kvalitet gradnje bio je u skladu sa takviom cenama. Da bi se privukli i zahtevniji kupci poočelo je da se gradi bolje i kvalitetnije, potražnja je povećanja a zajedno sa tim i cene. Sada one dostižu nekih 1.800 do 1.900, a ponekad idu čak i do 2.000 evra po kvadratu za neke malo atraktivnije kvalitetnije gradnje na centralnim mestima tih banjskih odmarališta.

Šajkunić navodi da što se tiče isplativosti investiranja samo korišćenje isključivo za lične potrebe je nemerljivo, a ako se sa tim uklopi još i izdavanje u periodima kada ne boravite u svom apartmanu, onda je to pun pogodak.

- Isplativost investicije, međutim, često zavisi i od lokalne samouprave. Koliko su oni spremni da ograniče gradnju i da ne dozvole prekomernu izgradnju visokih stambenih zgrada tamo gde im nikako nije mesto. Interesovanje je veliko, ali to ne znači da treba pošto-poto praviti kvadrate, kako ne bismo došli u situaciju kakva je danas u nekim popularnim planinskim centrima. Na nekim mestima je jednostavno izgrađeno previše nekih nepokretnosti koje polako prestaju da budu interesantne za kupovinu. Jer, iako je interesovanje veliko, ipak nike neograničeno - kaže Šajkunić i još jednom podvlači važnost lokalnih samouprava od kojih zavisi kretanje cena.

Takvo ograničenje bi dovelo do normalnog rasta cena postojećih nekretnina a isplativost investicija onih koji kupuju na ovakvim mestima bi bila daleko veća. Smatram da opštinske vlasti moraju da naprave nekakva plan razvoja i na taj način pomognu pametno ulaganje na pomenutim lokacijama.

Danas, ako je suditi po ponudi koja se nudi u oglasima i u agencijama, kvadrat u Vrnjačkoj Banji može da se nađe minimalno za oko 600 evra, ali ide često i do tri puta skuplje, dok je Sokobanja nešto skuplja i kvadrat se pazari za najmanje 800 evra. S druge strane, povoljnije je u manje poznatim lečilištima, poput Ribarske, Lukovske i Prolom Banje, mada i na ovim destinacijama sve zavisi od lokacije, odnosno od udaljenosti objekta od centra i sadržaja. U principu, sve što važi za nekretnine u Beogradu, važi i na ovim mestima.

- I u banjama ljudi žele komfor u smislu blizine prodavnica, dostupnosti saobraćajnica, a one koji planiraju da na tim mestima provedu penziju često pitaju i za ambulantu – kaže Šajkunić.

Uživanje u termalnim izvorima, šetnjama kroz prelepe parkove u blizini Zapadne Morave čine Vrnjačku Banju primamljivom ne samo za odmor već i za kupovinu nekretnina. Prema podacima Republičkog geodetskog zavoda, za godinu dana se samo u ovom odmaralištu u proseku proda između 15 i 20 novih apartmana i isto toliko u staroj gradnji.

