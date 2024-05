NATO 1999. GAĐAO HOTEL JUGOSLAVIJU ZBOG ARKANOVIH PARAVOJNIH JEDINICA?! Marković: Taj objekat simbolizuje sudbinu cele zemlje

Ideja o izgradnji reprezentativnog objekta na obali Dunava u Beogradu rodila se ubrzo nakon Drugog svetskog rata. Usledio je sukob sa Sovjetskim Savezom, ideja je stopirana, da bi konačno bio svečano otvoren 1969. godine. Od tada do danas hotel Jugoslavija prešao je dugačak put od zvezda do trnja.

- Hotel Jugoslavija simbolizuje sudbinu cele zemlje. On nije trebalo da bude hotel. To je trebalo da bude zgrada međunarodnog komunističkog pokreta, međunarodne političke organizacije. Onda je, sa našim sukobom sa Staljinom, i sa tim okretanjem prema Zapadu, došlo do komercijalizacije te zgrade, kao što je i čitav naš socijalizam bio tržišni.

- To se zvalo tržišni socijalizam i, naravno, umesto zgrade za neke političke organizacije, sve je više bilo zgrada koje su bile u komercijalne svrhe i Jugoslavija je postala ekskluzivan hotel, koji je zbog lepote svog mesta bio izuzetno privlačan za velike i važne goste ove zemlje. Naravno, kako su se raspadali sistem i zemlja, polako je propadao i hotel, pa je onda, simbolički, jedan od bombardovanih objekata 1999. godine bio deo hotela Jugoslavija - rekao je Predrag Marković, direktor Instituta za savremenu istoriju

- Sedmi maj 1999-te. Spustila se noć na Beograd, a sa njom i bombe NATO avijacije. Već narednog dana zvaničnici iz Londona poručili su da je hotel Jugoslavija bio opravdana meta jer su smatrali da ga kao štab koriste paravojne snage Željka Ražnatovića Arkana. Bombardovanje je nedugo potom i okončano, hotel počeo da propada, a gostiju je bilo sve manje i manje. Godine sankcija i ratova došle su na naplatu.

- Propala je zemlja, a onda je pod sankcijama dobar deo hotela propao. Svega je mali deo hotela bio aktivan, što je za Jugoslaviju velika šteta, jer je to mesto čudesno. Da kažemo da je početak propasti bio politički, posle toga je tipična žrtva tranzicije, kao i mnoge fabrike i mnogi drugi javni objekti koji su prosto pušteni da propadnu. Vi ako hoćete da kupite nešto, bolje je da propadne. Ako hoćete jeftino da kupite. Tako su ogromni fabrički placevi na Novom Beogradu prodati budzašto. Neki drugi prostori gde su od fabrika postali stambeni blokovi i šoping molovi.

Istoričari za hotel Jugoslaviju kažu da je bez sumnje predstavljao jedan od najreprezentativnijih objekata. I pored toga, suočio se sa urušavanjem, što je sudbina koja je zadesila brojno nasleđe iz perioda socijalizma.

