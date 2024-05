'ZA SOBOM OSTAVILI ŠTETU OD 10.000 €': Grupa prevaranata urnisala kupatila u prestonici - Dođu, sve razbiju i nestanu bez traga

Da su izloženi prevarantima - u to ne sumnja najmanje dvadesetak Beograđana koji su za renoviranje kupatila angažovali jednu inostranu firmu koja već neko vreme posluje u prestonici.

Pošto im je to preduzeće naplatilo usluge, za sobom je uglavnom ostavljalo nezavršene ili polu - završene radove. Čak i ruševine. Ali, tu neprijatnim iznenađenjima nije kraj. Kada su građani presavili tabak, nadležne institucije su ih ignorisale.

Ana Milosavljević bila je uveravana da dobrog i poštenog majstora nije lako naći, ali joj se učinilo da je njoj pošlo za rukom. Jednim klikom, pronašla je sve što joj je trebalo – kvalitet, garanciju, račun. Ali, renovirano kupatilo njenih roditelja, danas izgleda kao ruina.

Uprkos tome, majstor je Aninim roditeljima naplatio mnogo više od 245.000 dinara, koliko je bilo ugovoreno.

- Kad se sve sabere, na kraju, sa tim priznanicama koje je on izdavao, cifra dostiže 10.000 evra. Znači, to kad uđeš, treba, bukvalno, tuš da te masira. Tuš nema toplu vodu, posle pet dana česma je počela da kaplje, da curi - priča ona.

Ovo preduzeće u međuvremenu prestaje da postoji i majstoru se gubi svaki trag. Ana ga prijavljuje policiji, prilaže dokaze. Slučaj je stigao i do tužilaštva, ali je odbačen.

- Totalno razočaravajuće - kaže ona.

GRUPNA KRIVIČNA PRIJAVA U tom osećanju, Ana i njeni roditelji nisu usamljeni. Slična iskustva ima još najmanje dvadeset Beograđana u čije ime je, protiv majstora, Goran Maletić, inače pravnik, podneo grupnu krivičnu prijavu pre više od godinu dana. - Dakle, već postoji sumnja članova grupe da postoji neko iza njih ko omogućava da se na ovaj način bave vršenjem krivičnog dela prevare. Gde god su započeli nešto da rade, napravili su veći problem tim ljudima, zato što su majstori, koji su preuzimali dalji rad, morali da rade sve ispočetka - kaže Maletić.

Pretnje uvredljive sadržine

On o tome ne govori prvi put javno, pa je njegovo iskustvo, za razliku od drugih oštećenih, nešto drugačije.

- Dobijam od njih preteće poruke uvredljive sadržine. Osim što čoveku dam pare na ruke, koji mi ne završi ništa, ne isporuči ono što sam platio, on me još i vređa, to je nešto neverovatno - kaže Goran Maletić.

Možda jednako kao i činjenica da im je sajt, na kom reklamiraju perfekcionizam u radu, dostupan, ali broj telefona, na koji smo pokušali da ih kontaktiramo – nije.

