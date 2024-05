OVAJ TIP STANOVA NA NOVOM BEOGRADU PLANE ČIM SE POJAVI: 3 ključna razloga zbog kojih kupci biraju dvosobne stanove

Poslednjih godina Novi Beograd je jedna od najpopularnijih lokacija među kupcima stanova u prestonici. Prosečan kupac, međutim, više ne može da priušti sebi kupovinu nekretnine u ovom delu glavnog grada, pošto su cene, po mišljenju većine agenata koji se bave ovim poslom, u najmanju ruku nerealne i mnogima nepristupačne.

- Srpske plate ne mogu da iznesu cene stanova na Novom Beogradu. Zato danas za keš na ovoj opštini prodajemo uglavnom onima koji rade za strane poslodavce, bankarima, zaposlenima u IT sektoru ili onima koji dolaze iz inostranstva, koji su preko zaradili neki ozbiljniji novac. Ljudi od 30 do 35 godina nemaju danas ni za učešće za kredit, a da ne pričamo o tome koliku neizvesnost im to zaduživanje donosi. Cena kvadrata na Novom Beogradu je kao da u svakom od njih imate zlatne pločice. Ništa više ne može da se nađe ispod 2.500 evra – kaže Davorka Tasić, menadžerka agencije “Kvadrat”.

Ona navodi da su među kupcima najtraženiji manji stanovi do 50 ili 55 kvadrata. To je i razlog što takvi stanovi imaju nešto višu početnu cenu po kvadratu. Veći stanovi, s druge strane, imaju i veće troškove, pa ih mnogi i zbog toga izbegavaju.

- Najpopularniji su, kao i u ostalim opštinama, dvosobni stanovi, jer ako nemate para za veći, vi sa njim rešavate problem, čak i ako imate decu. Jasno je da većina srpskih porodica dnevni boravak koristi i kao prostor za spavanje, a mnogi trpezarije adaptiraju, pa naprave praktično prostor „dva u jedan“. Takvi stanovi se najbrže prodaju i investitori i prodavci to znaju pa u startu stave veću cenu po kvadratu - kaža naša sagovornica i podvlači da ta praksa nema toliko veze sa lokacijom.

Ona objašnjava da postoje i kreditni kupci i da su to uglavnom mladi ljudi koji stan kupuju da u njemu žive. Prema njenim rečima oni se gotovu uvek odlučuju da uz pozajmicu od banke kupe najviše dvosoban stan, jer za veći nemaju sredstava.

Jedino što im je još dostupno su jednosobni stanovi, ali kada uporede nivo komfora koji im daje stan sa samo par kvadrata više, ipak se odlučuju za ovaj drugi. Zato su oni i traženiji na tržištu. Za jednosobne se odlučuju uglavnom samci ili porodice bez dece, dok, već tročlana porodica bira dvosoban. To je uvek dobro rešenje i donosi pristojnu udobnost za tri ili četiri člana porodice.

Takođe jedan od bitnih razloga, navodi Tasićeva, koji prednost daju dvosobnimm stanovima je i činjenica da se oni najlakše prodaju, pa je tako ovo ulaganje uvek veoma isplativa investicija, pogotovo na lokacijama poput Novog Beograda gde se ovakve nekretnine prometuju bukvalno čim se pojave.

Veliku ulogu u izboru dvosobnog stana imaju i režije, jer razlika u računima za komunalije između jednosobnih i dvosobnih nije značajna. Ako imate dva člana domaćinstva koji rade, negde je ekonomski najisplativije jer iznosi za komunalije i struju su još uvek podnošljivi za porodični budžet – ističe menadžerka Kvadrata.

Naša sagovornica objašnjava da treba voditi računa i o tome šta se sve na tržištu nudi kao dvosoban stan i da to svakako nije isto što i u svetu. Prema našim propisima ovakva nekretnina ne sme da ima manje od 48 kvadratnih metara i mora da sadrži ulazni deo, kuhinju, dnevnu sobu, trpezariju, spavaću sobu i kupatilo: Klijenti nas često prilikom inicijalnog razgovora pitaju koja je razlika između jednoiposobnog i dvosobnog stana. Tu na scenu stupa dosetljivost investitora i to što oni žele da ugode kupcima i na taj način lakše prodaju stan. Jasno im je da ljudi danas traže što manje kvadrata sa što više soba. Tako na tržištu postoje stanovi koji imaju istu kvadraturu, ali potpuno različitu strukturu. Ranije je bilo normalno da u 48 kvadrata imate dnevni boravak sa kuhinjom i jednu sobu, dok sada postoje novogradnje u kojima u tolikoj kvadraturi imate i po dve spavaće sobe.

Kurir.rs/Sasomange