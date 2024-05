BEOGRAĐANKA OBOLELA OD TUMORA, GAZDARICA JE ISTERUJE IZ STANA! Tražila savet, ali ovakvom ODGOVORU se nije nadala! Oni su LJUDINE

Još jedna teška priča govori da stanodavci često znaju da budu bez duše. Žena koja je iznajmila stan jednoj Beograđanki nije imala milosti za ženu koja je velike pare dala za lečenje. Čak nije želela da joj obezbedi 20 dodatnih dana, za koje ju je podtsnarka zamolila. I sve ti, uprkos ugovoru u kom stoji rok od 30 dana za iseljenje.

Status na Reditu izazvao je levinu komentara.

"Pozdrav, pre svega. Imam poprilično komplikovanu situaciju, ali bi mi značio savet. Pre svega, apsolutno sam svesna da nisam u pravu u neku ruku. Podstanar sam u stanu jedne poznanice s kojom sam prethodno radila. Postoji ugovor na godinu dana koji je napravljen u novembru prošle godine. Imala sam tešku situaciju u kojoj sam morala u roku od 4 meseca da platim 620.000 dinara za operacije upornog tumora grlića materice na privatnoj klinici. Stanodavka je toga bila svesna i blagovremeno je imala sve troškove izmirene. Depozit je dat u visini od 400€, kiriju je dobijala svakog prvog u mesecu (čim mi plata legne na račun), računi su bili plaćani čim stignu u sanduče - navodi podstanarka sa inicijalima O.P. Dodaje da se situacija, odnosno gazdarica ipak promenila nagore.

- Međutim, pre dva meseca sam imala poslednju operaciju i bila izričito sprečena na rad u roku od mesec dana, samim tim mi je i ušteđevine ponestalo. Počela sam sa radom polovinom prošlog meseca i iznos koji sam dobila nije bio dovoljan da stanodavki pokrijem račune i dam kiriju. Dobila je 400 evra za kiriju, ali je jedna (prošlomesečna) preskočena zbog situacije u kojoj sam, čega je i sama bila svesna. Obaveštena sam da je iskoristila depozit za tu jednu neplaćenu kiriju i da mora samo da platim račune, što nisam bila u mogućnosti jer sam joj poslednji novac dala za kiriju za ovaj mesec. Naime, ušla mi je u stan pre izvesnih sat vremena dok sam spavala pre posla, prethodno mi je samo poslala poruku da će doći do stana (na koju ja nisam odgovorila, niti dala pristanak jer sam spavala). Rekla mi je da ne moram da joj platim račune, ali da moram da se iselim u roku od 10 dana, iako smo i dalje pod ugovorom i iako bih joj poslednji dinar koji dugujem isplatila. Zanima me samo je l’ ima pravo da to odradi u roku od 10 dana, pošto, kako stvari stoje, nisam Bil Gejts i ne mogu da sa 4.700 dinara (celokupan preostali iznos za ovaj mesec), pređem u novi stan u roku od 10 dana, a traženje cele plate unapred nije opcija, što sam već proverila. Svaki savet mi znači, hvala unapred - napiala je ova žena.

Ljudi na mreži su bili besni dirnuti. Jedan od korisnika odmah je punudio konkretnu pomoć.

- Ako je dug 12.000, ja dajem 4, ajde još par ljudi da skupi 8, mora biti još neko kome nije frka da sačeka za par hiljada - napisao je čovek. Ipak, žena je odbila pomoć i dodala da joj je potreban samo savet.

Još jedan korisnik mreže je bio konkretan.

- Muka mi je od nepravde i materijalizma kojim smo okruženi. Uplatiću i ja, treba nam, potvrda OP i nas nekoliko po sitno da uplati npr 1.000 din, rešila je problem barem privremeno. Ne treba joj stres posle svega. Nije sramota nikakva, OP je očigledno odgovorna i potrošila je i uštedjevinu nakon bolesti - dodao je čovek.

Ipak, žena je dala do znanja da joj novčana pomoć nije potrebna.

- Hvala ti puno na ponudi, ali zaista insistiram da ne želim nikakvu finansijsku pomoć, sve će se rešiti vremenom. Svaki novi dan je nova prilika, danas ste mi savetima već veliki deo problema rešili. Hvala od srca - dodala je podstanarka, ali posle nekoliko saveta, dan kasnije je ispričala epilog cele priče.

"Nisam stigla ranije da javim novosti. Stanodavka mi je rekla da mogu stvari da prebacim u njen podrum, a da se snađem gde ću spavati do prvog hahahah Nakon dužeg prepiranja je “dopustila” da ostanem do prvog, ali sa naglaskom da će ulaziti ljudi u stan da ga razgledaju bez obzira da li sam tu ili ne - navela je.

Ostaje nada da će, kad ljudskosti zafali, makar ugovor biti validan.

