SAD JE VREME ZA KUPOVINU NA LEDINAMA: Ponuda ne može da zadovolji tražnju, cene će narednih godina samo rasti

Potražnja za stanovima u beogradskom naselju Ledine je buknula poslednjih nekoliko meseci. Najava velikih infrastrukturnih projekata, poput EXPO 2027, navela je ne samo potencijalne kupce, nego i veliki broj investitora da ulažu u ovaj deo prestonice koji decenijama unazad nije baš bio popularan ni među kupcima ni među investitorima.

Ovo beogradsko prigradsko naselje nastalo je na livadama pre šest decenija u vreme konferencije nesvrstanih, kako bi se žitelji Starog sajmišta ovde privremeno preselili. Udaljeno je svega 12 kilometara od Trga Republike, a velika njegova prednost je blizina aerodroma Nikola Tesla koji se nalazi na svega četiri kilometra od Ledina. Odlikuje ga odlična povezanost sa svim delovima grada zahvaljujući velikom broju autobuskih linija, među kojima se posebno izdvaja linija broj 71 kojom se za nekih pola sata stiže do Zelenog venca.

Uroš Jovanović, direktor agencije ART nekretnine kaže da je kupce stanova na Ledinama teško svrstati u neku određenu demografsku grupu.

- Ne možemo striktno da kažemo da li su to ljudi koji nemaju dovoljno sredstava za kupovinu nekretnine u novobeogradskim blokovima, ili pak oni kojima blizina centra nije presudna prilokom odabira lokacije. Možda je najbolja definicija da su to ljudi koji traže idealan odnos cene kvadrata, dobre saobraćajne povezanosti sa ostalim delovima grada, i cene blizinu auto-puta više nego neku urbanu infrastrukturu. Takođe, u poslednje vreme su to oni koji razmišljaju dugoročno i veruju da će se taj deo grada, kako je i najavljeno kroz nove kapitalne projekte, dodatno razvijati i da će se i kvalitet života ali i cena kvadrata povećavati kako se ti projekti budu bližili relizaciji - kaže naš sagovornik i dodaje da se može povući paralela između fizičke lokacije ovog naselja i cene kvadrata.

Ledine su pozicionirane između novobeogradskih blokova 61, 62 i 63 i Surčina a slično je i sa cenama, koje se takođe kreću u rangu između “blokovskih” i “surčinskih. Tako imamo situaciju da u Surčinu kvadrat ide oko 1.600 do 1.700 evra, naročito ako govorimo o novijim zgradama, mada ima slučajeva da se ide i iznad tog iznosa. Sa druge strane, u najbližim novobeogradskim blokovima, nemoguće je naći kvadrat ispod 2.200 evra, a često ta cena ide i do 2.600 evra po kvadratu i to najčešće zavisi od stanja u kom se zgrada nalazi, a važno je napomenuti i da ovde govorimo uglanom o starogradnji. Ledine su negde između i cene se kreću od 1.800 do 2.000 evra, nekada i malo iznad.

Jovanović kaže i da je najveća tražnja u Surčinskoj ulici koja prolazi kroz srce naselja, kao i u nekoliko okolnih uličica.

Tu se cena kreće od oko 1.700 do 1.800 evra po kvadratu u starogradnji, dok za novije zgrade, kojih, što je interesantno, ima više u ponudi nego starih, treba izdvojiti i do 2.000 evra, a u nekim slučajevima i više - kaže Jovanović i objašnjava da je razlog tome ponuda koja je dosta slabija u odnosu na potražnju.

- To je naselje gde spratnost ide uglavnom tu oko 4 sparta i gde na oglasima imate dosta više novih nego starih stanova. Dakle tamo se gradi, objekti su male spratnosti, a ponuda i dalje ne može dazadovolji tražnju.

Kada su u pitanju prednosti Ledina, Jovanović kaže da je to, pre svega, lokacija.

- Tu pre svega mislim na to da je ovaj deo grada još uvek koliko toliko urban što je posledica toga što se nalazi između novobeogradskih blokova i Surčina. Dalje, blizina auto-puta je nešto što ima neki poseban potencijal i što je mnogima često važan faktor pri izboru mesta za kupovinu nekretnine. Sa drudge strane, kada govorimo o manama trebalo bi istaći da infrasruktura nije na nekom visokom nivou, kako fizička tako i socijalna i to je ono na čemu bi trebalo u budućnosti ozbiljno raditi. Mislim da je to ono što će doneti EXPO 2027 i da će se zahvaljujući ovom projektu i Surčin i Ledine dosta promeniti. Svi najavljeni infrastrukturni projekti će pozitivno uticati na kvalitet života u ovim naseljima, a to znači da će i cene blago rasti u oba naselja – kaže naš sagovornik.

On ne očekuje da će to biti neki nagli skok, ali smatra da će biti značajniji u odnosu na neka druga prigradska naselja i da će to biti sve izraženije kako se svetska izložba bude bližila.

Brže će rasti cene nego, recimo, u Rakovici ili u naselju Braće Jerković. Starogradnja tamo nike najsjajnija, novogradnja prednjači ali broj stanova je mali jer se pre svega radi o zgradama koje su niske i nisu soliteri kao u blokovima, na primer. Ali najavljeno je da će se graditi, a cene će sigurno rasti kako se Expo bude bližio i kako se neki bitni infrastrukturni projekti budu završavali.

Prema mišljenju našeg sagovornika što se tiče tajminga za kupovinu sada je otprilike idealno vreme za sve koji žele da obezbede nekretninu na Ledinama, jer, kako kaže, cene sigurno neće ići na dole, i danas je svakako pristupačnije nego što će biti za godinu ili dve.

Prema najavama na Ledinama se planira izgradnja sportskih kompleksa, ali i više od 4.000 novih stanova, kao i veliki broj komercijalnih objekata, saobraćajnica i biciklističkih staza, škola i obdaništa. Ako uzmemo u obzir i blizinu aerodroma, auto-puta i budućeg “grada u gradu” jasno je da postoje svi preduslovi da će ovaj, donedavno krajnje nezanimljiv deo grada postati atraktivno mesto za investiranje i poželjno mesto za život.

Treba napomenuti i da, za one sa dubljim džepom, koji zbog trenutno slabe ponude ne mogu da pronađu stan ili kuću po svom ukusu, postoji dobra ponuda placeva koji su odlična prilika za investiciju.

Kurir.rs/Sasomange