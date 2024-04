KUPIO STAN ZA MANJE OD 100.000 €, A SAD GA PRODAJE ZA GOTOVO 300.000: Žena se IZBEZUMILA kad je videla da je samo 1 stvar promenio

Jedna žena podelila je na Fejsbuku svoje iskustvo s rastom cena stanova u Zagrebu, odnosno s čovekom koji je kupio stan kako bi ga mogao preprodati i zaraditi.

- Pre četiri godine sam započela potragu za vlastitim stanom. Prvi stan koji sam išla da gledam bio je na Knežiji. Imao je 54 kvadrata, nalazio se na 5. spratu bez lifta u zgradi koja je izgrađena 1968. godine. Oglašena cena je bila 98.000 evra. U tom trenutku to je za mene bio poprilično visok iznos budući da sam procenila da stan treba da se renovira. U međuvremenu se dogodila pandemija, rat u Ukrajini, inflacija i to je, naravno, uticalo i povećalo cene na tržištu - napisala je.

Kako dalje navodi, neko drugi je odlučio da kupi stan i preproda ga,a novi vlasnik je odlučio da stan neće da adaptira.

- Kupio je novi kauč i bračni krevet, te ga je pre nekoliko meseci oglasio za 170.000 evra (ako se dobro sećam). Juče sam slučajno opet nabasala na taj oglas i videla da se stan prodaje za 275.000 evra. Ne mogu da vam opišem taj osećaj iznenađenja, bespomoćnosti i ljutnje. Ne znam zašto, ali odlučila sam da nazovem oglašivača. Pitala sam ga da li je kupio stan za 98.000 evra, potvrdio je da jeste - objasnila je.

Teško će se prodati

- Pitala sam ga da li se u međuvremenu ugradio lift. Rekao je da nije. Tražila sam da mi pojasni zašto je cena toliko visoka, na šta mi je odgovorio da je on tako odlučio. Rekla sam mu da bi trebalo da ga bude sramota. Kako je naveo, to je njegov stan i on za njega može da traži i 500.000 evra ako želi. Naravno, jasno je i meni i njemu da se stan neće tako skoro prodati, ali za mene je ovo bio dokaz kako je cela situacija s poremećajem na tržištu, nažalost, izvukla ono najgore iz ljudi - kaže ona i dodaje:

- Usput, vlasnik je kao naslovnu sliku oglasa, ali i kao dekorativni element na svoj zid obesio majmunčića koji nas malo nasmejava, ali nam se i malo ruga. Baš zato, ova država mora što pre da reaguje i donese ozbiljnu stambenu politiku pre nego što izgubi svoje stanovnike - zaključila je ona.

