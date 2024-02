OVA 3 BEOGRADSKA NASELJA DOŽIVELA POTPUNU EKSPANZIJU: Sve popularnija po ceni, ali i po uslovima - pravi je trenutak za kupovinu

Ne tako davno Ledine, Krnjača i Višnjička Banja bila su prigradska naselja u kojima su uglavnom živeli starosedeoci. Danas, međutim, ova tri naselja su među najbrže rastućim u Beogradu kako po stanovništvu, tako i po gradnji.

Moderne novogradnje, kojih je ovde sve više, privlače mlade i porodične ljude i to, pre svega, zbog realne ponude stanova čija cena potpuno odgovara onome što se za nju dobija. Budući da je u ostalim delovima prestonice ovo redak slučaj, ova tri dela grada postaju sve interesantnija za kupovinu.

Šest meseci je prošlo od prve najave izgradnje Expo centra i održavanja međunarodne izložbe 2027. godine u Surčinu a stručnjaci za nekretnine već predviđaju rast cene kvadrata i potražnje za stanovima u toj prigradskoj beogradskoj opštini. Tu su kupcima vrlo zanimljive Ledine, gde danas umesto nekadašnje trave i šiblja raste kvalitetna novogradnja.

Mana ovog naselja je udaljenost od centra grada (oko 12 kilometara), ali, sa druge strane, velika prednost je blizina aerodroma "Nikola Tesla" kao i dobra snabdevenost. Iako pripadaju Novom Beogradu, Ledine i dalje nemaju reputaciju nekih drugih lokacija na istoj opštini, a i cena je još uvek pristupačna.

Agenti za nekretnine su saglasni da će novi projekti, poput održavanja popularne izložbe EXPO 2027, preseljenja Beogradskog sajma i izgradnje Nacionalnog stadiona neminovno uticati na cene nekretnina u ovom delu prestonice. Očekuje se da će u narednih par godina, tačnije do otvaranja izložbe kvadrat ovde koštati i do 2.000 evra, dok je sadašnja cena oko 1.500 evra, a samo pet godina unazad ovde se mogao kupiti stan stan po ceni od 1.000 evra po kvadratu.

Branko Šajkunić, vlasnik agencije BG Posrednik, kaže za Sasomange da su Ledine, kao naselje koje je nastavak Novog Beograda a ujedno i najjeftiniji njegov deo, postale interesantne investitorima nakon izgradnje obilaznice i autoputa Miloš Veliki, ali i rekonstrukcije i proširivanja postojećih bulevara.

- Naravno da su buduće investicije vrlo važne i svi koji bi želeli da se skuće u ovom delu grada trebalo bi da požure, jer se ovde se, još uvek, po dosta niskoj ceni za trenutne uslove može kupiti novogradnja. To su, dakle, novi stanovi, bez ulaganja, na vrlo zgodnoj lokaciji u blizini aerodroma - kaže Šajkunić.

Izgradnjom Pupinovog mosta počela je snažna ekspanzija i u naseljima preko Pančevačkog mosta. Kupcima je tu pre svega vrlo zanimljiva Krnjača, do koje se stiže odmah pošto pređete čuveni Pančevac. Od centra grada je udaljena nešto manje od 10 kilometara, a najveća mana joj je upravo most na kome često dolazi do ozbiljnih zastoja u saobraćaju.

- Pančevački put koji je zahvaljujući novoj obilaznici i lakom prilasku do Pupinovog mosta i prelaskom na novobeogradsku stranu postao veoma atraktivan doprineo je da se i Krnjača sve češće nalazi na listi traženijih beogradskih naselja. Proširenjem tog novog puta do Pančeva lako se dolazi do ovog dela grada, a tu je i Beovoz koji se sada sve više koristi. Bez obzira na most koji je mnogima problematičan, ovaj deo je jako atraktivan jer tu novogradnja ima dosta nižu cenu nego ona bliža centra prestonice – objašnjava Šajkunić.

Treće naselje koje je postalo atraktivno i kupci stanova ga često stavljaju na listu svojih prioriteta jeste Višnjička Banja koja je od centra udaljena nekih 6km. Nakon proširenja Višnjičke ulice koja je rekonstrukcijom dobila po tri trake u oba smera od ovog naselja do Trga Republike putuje se svega petnaestak minuta.

Pored toga, najava projekata poput proširenja Slanačkog puta i izgradnje mosta na Adi Huji, kao i blizina budućih stanica metroa ovaj kraj čine sve atraktivnijim u očima kupaca.

- Iako je trenutno ovo “kraj grada” gde nema tranzita, opet je jako blizu centru i zato je vrlo atraktivno kupcima. Osim proširene Višnjičke ulice, izgrađeni su i novi tržni centri, tu je Lidl, a planirana je i buduća metro stanica. Prethodnih decenija ljudi su izbegavali ovaj deo grada pošto nije imao školu i vrtić, sada ima i to pa su uslovi za porodični život mnogo bolji – navodi Šajkunić.

