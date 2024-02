NIŠLIJE ĆE MORATI DOBRO DA ODREŠE KESU: Uskoro stiže prva rata poreza na imovinu, evo u kojim gradovima je ova OBAVEZA SKUPLJA

Prva rata poreza na imovinu stiže sredinom meseca, a mnogim građanima će ovogodišnji obračun doneti i veće troškove. Tako se nove procene neće dopasti Nišlijama, gde su propisane veće poreske osnovice nego prethodne dve godine. Veće izdatke za ove namete imaće i vlasnici nepokretnosti u Valjevu i Leskovcu.

Osnovica za obračun poreza na stanove u Nišu u 2024. kretaće se u rasponu od 124.530 dinara u prvoj zoni, do 11.377, u sedmoj zoni. To je znatno više u odnosu na prethodne dve godine kada je prosečna cena bila za prvu zonu 110.829 dinara. Cene su više za oko 0,8 do 3,4 procenta, u zavisnosti od vrste nepokretnosti. Takođe, uvećane su osnovice i za porez na garaže, poslovne prostore, građevinsko i poljoprivredno zemljište.

Osnovica za najopremljeniju zonu u Nišu iznosi 124.530 dinara za stanove, 77.380 za kuće, 231.026 za poslovne prostore i 30.971 dinar za garaže. U Valjevu, porez na stanove u prvoj zoni ove godine biće za 2,14 procenta, odnosno do 144 dinara veći nego lani. U drugoj zoni, biće povećan za 3,24 procenta, odnosno do 226 dinara. U trećoj zoni osnovica će biti veća za 2,22 procenta, odnosno do 118 dinara na godišnjem nivou. Kako je navedeno u odluci Skupštine grada Valjeva, porez na kuće u prvoj zoni biće 9,35 procenata veći, ili do najviše 694 dinara u odnosu na prošlu godinu.

foto: Shutterstock

U drugoj zoni za 3,67 procenta, što će biti povećanje poreza do 236 dinara, a u trećoj za 2,78 procenata, odnosno do 127 dinara godišnje. U četvrtoj zoni porez na kuće biće 4 veći 3,59 procenata, ili za 88 dinara, a u petoj za 2,39 - do 45 dinara godišnje.

Porez na poslovni prostor u prvoj zoni veći je za 3,46 procenata, ili do 500 dinara, a u drugoj zoni za 2,39, odnosno do 190 dinara na godišnjem nivou. U trećoj zoni porez ostaje isti kao 2021. Porez na poslovni prostor u prvoj zoni povećan je za 3,41 procenat, ili do 350 dinara na godišnjem nivou, u drugoj za 3,72, odnosno za 350 dinara, a u trećoj maksimalno 100 dinara. Kod garaža, u Valjevu je porez u prvoj zoni povećan za 3,43 procenta u drugoj za 3,85, u trećoj za 4,18 procenata.

Za većinu nekretnina u Leskovcu, došlo je do povećanja osnovica za obračun poreza na imovinu u odnosu na prošlu godinu i ono se kreće od 0,3 do 3,9 procenata. U najopremljenijoj zoni osnovica za stanove sada iznosi 70.134 dinara što je povećanje od 1,56 procenata. Do najvećeg poveća-došlo je kod osnovice a kuće u ovj zoni koja je veća za 3,91 procenat i iznosi 62.216 dinara.

Za poslovne objekte, u ekstrazoni, prošlogodišnja osnovica od 93.818 uvećana je za 740 dinara, a za garaže i druge pomoćne objekte za 608 dinara odnosno za 2,8 procenata i sada iznosi 22.398 dinara, dok je nova osnovica poreza za građevinsko zemljište 2.488 dinara. Leskovac, osim najopremljenije, ima još sedam zona oporezivanja. U prvoj zoni je do najvećeg povećanja došlo kod garaža i ostalih pomoćnih objekata od 2,8 procenata, a potom kod poslovnih objekata za 1,42 procenta. U drugoj zoni do najveće promene došlo je kod osnovice za obračun poreza na stanove, od oko dva procenta.

Zanimljivo je da je u petoj i šestoj zoni došlo do smanjenja osnovica za obračun poreza na kuće i to za 0,3 procenta odnosno za 1,2 procenta, dok je kod poslovnih objekata u ovim zonama zabeleženo povećanje od oko 2,2 procenta u odnosu na prošlu godinu. U ovim zonama manja je i osnovica za obračun poreza za građevinsko zemljište. U petoj zoni to smanjenje iznosi jedan, a u šestoj 20 dinara i sada osnovice iznose 630 odnosno 155 dinara.

foto: Shutterstock

Beograđani će naj verovatnije ovaj porez plaćati kao i prethodne godine, jer je u Odluci o privremenom finansiranju grada predviđen isti iznos kao i 2023. U Kikindi su povećane prosečne cene kvadratnog metra u proseku od 10 do 40 procenata, u odnosu na prethodnu godinu. Na teritoriji Kikinde određene su četiri zone. Prosečne cene kvadrata za ovu godinu za stan u prvoj zoni, dakle u centru grada je 78.388,91 dinar po metru kvadratnom, u drugoj 70.927, u trećoj 60.542, a u četvrtoj 25.982 dinara po kvadratu. Za kuću za stanovanje cena u prvoj zoni je 29.678, a četvrtoj 11.095 dinara po kvadratu - navedeno je u Službenom glasniku Grada Kikinde.

Za građevinsko zemljište, prva zona je 1.264 a četvrta 252 dinara po kvadratu. Poljoprivredno zemljište ima samo treću i četvrtu zonu, a cene su 146 i 104 dinara. Privremeni organ grada Vranja doneo je odluku da osnovice za obračun poreza na imovinu u ovoj godini ostanu nepromenjene, što znači da će poreski obveznici za ovaj namet izdvojiti isti iznos kao i lane. Prema rečima Nenada Tasića, načelnika Odeljenja za budžet i finansije Gradske uprave u Vranju, promet nekretninama je u gradu pod Pržarom, manje više na istom nivou. Ma nje povećanje se beleži kod stambenih zgrada u prvoj zoni, ali su gradske vlasti odlučile da, ipak, ne menjaju osnovicu za obračun poreza na imovinu.

Prošle godine povećane su osnovice za stambene objekte u prvoj i trećoj gradskoj zoni i to za nešto manje od 10 procenata. Na povećan promet su najviše uticali tada novoizgrađeni stanovi za pri službi bezbednosti, takozvani jeftini stanovi, čiju izgradnju je finansirala država, a kupci su imali povlašćenu cenu.

Za porez na imovinu nepokretnosti Kraljevčani će ove godine izdvojiti isto kao i u 2023. Tako prosečna osnovica po ceni kvadrata za stanove u prvoj zoni iznosi 97.095 dinara, a za kuće 44.095 u drugoj zoni 72.053 za stanove i 33.165 za kuće, u trećoj 59.231 i 32.134, a u četvrtoj 28.495 i 25.414 dinara.

Osnovica za poslovne zgrade kreće se od 140.792 u prvoj do 15.557 dinara u petoj zoni oporezivanja. Prema odluci Gradskog veća Požarevca prosečne cene nekretnina ostale su na prošlogodišnjem nivou. U prvoj, najskupljoj gradskoj zoni, cena kvadrata u stanovima i dalje košta oko 90.000, u kućama 46.000, a u poslovnom prostoru 142.000 dinara. Prema ovom cenovniku, u 2024. godini porez za stan od prosečnih 50 kvadrata, u starogradnji, u centru grada, iznosi oko 4.000 dinara, koliki je bio i lane. Po rečima Zorana Tomića, načelnika lokalne poreske administracije u Loznici osnovica i stopa poreza nisu povećavane u odnosu na prošlu godinu kada je reč o kućama i stanovima. Došlo je, kako kaže, do povećanja, ali ne većeg od 10 procenata, što tiče poslovnih zdanja i građevinskog zemljišta.

foto: Shutterstock

SMEDEREVO Polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu u 2024. u Smederevu su iste kao i prethodne dve godine, tako da ni iznosi utvrđenog poreza na imovinu u ovoj godini neće porasti u odnosu na 2023. Prosečne cene kvadrata nepokretnosti po zonama, kao polazne osnovice za utvrđivanje poreza na imovinu za poreske obveznike u 2024. godini, razvrstane su četiri zone. Tako je kao polazna osnovica za utvrđivanje poreza uzeta prosečna cena kvadratnog metra stana u prvoj zoni od 69.000 dinara, a u četvrtoj 30.000. Osnovica za kuće u prvoj zoni je 59.000 dinara po kvadratu, a u četvrtoj zoni 26.000 dinara.

Mali rast u Malom Zvorniku

U opštini Mali Zvornik u fiskalnoj 2024, za najveći broj poreskih obveznika neće biti povećanja poreza na imovinu, već će poreska osnovica biti utvrđena u apsolutno identičnom iznosu kao i lane - kaže Zoran Jevtić, predsednik ove opštine.

- Prosečna cena za ove obveznike nije menjana od 2017, a u fiskalnoj 2024. iznosi 46.551,01 dinar i među najnižom je u Srbiji.

- Za poreske obveznike koji imaju oporeziva prava na stanovima u prvoj zoni, osnovica će biti minimalno uvećana. Godišnje povećanje za većinu obveznika koji stanuju u svojim nepokretnostima će iznositi oko 300 dinara, odnosno oko 75 dinara kvartalno. Za poreske obveznike koji imaju oporeziva prava na poslovnim zgradama i objektima koji služe za obavljanje poslovne delatnosti u prvoj zoni,osnovica će biti uvećana za oko 1.000 dinara, dakle, kvartalno povećanje od oko 250 dinara.

U Zrenjaninu bez promene

Građani Zrenjanina prvu ratu poreza na imovinu platiće isto, kao i poslednju četvrtu ratu za proteklu godinu - kaže Nikolina Šerfez, zamenik načelnika odeljenja za finansije lokalne samouprave u Zrenjaninu, uz napomenu da je Zrenjanin podeljen na pet zona.

- Četvrtu zonu čine sela u okolini grada, dok su u petoj zoni udaljenija mesta od grada. Prema rešenju iz septembra meseca 2023, prosečna cena kvadrata stanova u prvoj zoni u 2024. godini iznosi 111.994 dinara, u drugoj 78.376, u trećoj 63.397 a u četvrtoj i petoj zoni 26.227 dinara.

(Kurir.rs/Novosti)