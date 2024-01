VLASNICIMA APARTMANA NA ZLATIBORU PUCA BIZNIS: Obaraju cene, ali izdavanje im se sve manje isplati, GOSTI KRADU ŠTA STIGNU

Da je svakog čuda tri dana dosta, pokazuje i situacija sa kojom se sve češće suočavaju ugostitelji na Zlatiboru. U pitanju je sve manja isplativost biznisa sa izdavanjem apartmana, koji je ovu srpsku planinu vinuo u sam vrh turističkog neba. Sudeći prema rečima našeg sagovornika, velika konkurencija je dovela do toga da je van sezone teško opstati.

- Sve se manje isplati izdavati apartman na Zlatiboru. Kada se poduče crta, jedva se sastavi kraj sa krajem jer nas ima previše, pa se utrkujemo ko će da stavi nižu cenu. U sezoni je dobro, može i nekako da se zaradi, ali ostali deo godine je težak - kaže sagovornik poseduje nekoliko apartmana.

Dodaje da je ranije mogao od ovog biznisa mogao solidno da živi, da školuje decu, ali da sada mora da razmišlja o alternativnim poslovima. Pričao je i o drugim problemima sa kojim se susretao, a koji štete vlasniku nekretnine.

- Uobičajeno je da gosti odnesu male sapune, šampone i slično, ali ljudi sve više uzimaju čistu posteljinu, ukrasnu dekoraciju sa stola, papuče, peglu, fen ali i posuđe - jada se sagovornik, kojeg nabavka toga dosta košta.

Ističe da je onim vlasnicima koji ne žive na Zlatiboru teško i da nađu osobu od poverenja za održavanje apartmana. Zbog toga se dešava da se zloupotrebi odsustvo vlasnika, te pomoćno osoblje izdaje stan mimo znanja vlasnika i uzima novac sebi.

foto: Shutterstock

Cene apartmana na Zlatiboru

Za one koji dugo vremena nisu bili na Zlatiboru, recimo desetak godina, ponovni dolazak bi bio šok, gotovo ne bi prepoznali najpoznatiju srpsku planinu zbog količine novoizgrađenih objekata, o kojoj je priča sagovornik.

Iznajmljivanje apartmana na Zlatiboru u proseku košta 40 evra po noćenju, posmatrajući aktuelnu ponudu na internetu. Sve se više mogu naći i apartmani za 20 evra po noćenju, što je za ovo turističko mesto jako povoljno, smatraju mnogi. Na primer, za taj novac se može iznajmiti studio za 2 osobe sa velikim bračnim krevetom. Nalazi se u jednom od novih, modernih objekata. Kompletno je opremljen, ima terasu. Na zahtev gostiju, dostupan je krevetac za bebe. Nešto veći studio je ovde i skuplji i košta 25 evra.

Ko želi atmosferu tople planinske kuće, može boraviti u takvoj kući za 22 evra! Apartman za 2 gosta je oko 1,5 kilometara udaljeno od Kraljevog trga, a isto toliko od autobuske stanice i pijace. Apartman za 4 osobe se može iznajmiti za 30 evra. Površina mu je oko 50 kvadrata i tu su smeštena dva kreveta. Ako želite da budete "nekoliko minuta peške" udaljeni od centra Zlatibora, možete na popularnoj platformi da iznajmite moderno opremljen apartman za 40 evra. On sadrži hidromasažnu kadu, balkon, spavaću sobu, kuhinju sa novim uređajima.

Za spa i velnes tretmane uz apartman u novoizgrađenom kompleksu, takođe u centru, treba da izdvojite 56 evra za noć. Besplatan parking vam je takođe obezbeđen. "U sezoni, gosti mogu da uživaju u domaćim proizvodima – povrću, koje je domaćim zasadio u stakleniku koji se nalazi na placu", navedeno je u opisu oglasa.

foto: Shutterstock

"Mnogo sam više voleo tada Zlatibor, nego sada"

Nekima se dopada, nekima ne, ali urbanizacija je de fakto korenito izmenila pejzaž Zlatibora, pa i cene nekretnina (i izdavanja i prodaje) prate tu sliku.

- Cene su veće skoro 3 puta nego što je to bio slučaj 2013. godine. Mnogo sam više voleo tada Zlatibor, nego sada. Ta planina je jednostavno doživela bum u poslednje 3-4 godine, rekao je Milić Đoković, procenitelj za nekretnine na pitanje koliko se promenilo tržište.

Prema podacima cena kvadrata na Zlatiboru se kreće od 1.250 evra po metru kvadratnom do čak 2.500 evra. Bez obzira na tu cifru, apartmani se prodaju još u izgradnji i to direktno od investitora. Njihova prodajna cena je na ovoj planini oko 44.000-50.000 evra. U pitanju su nekretnine od oko 30 do 40 kvadrata. Primera radi, jedan od 36 kvadratnih metara prodaje za 50.400 evra, kako se navodi na jednoj stranici.

Dakle, kupovina nepokretnosti na Zlatiboru je i dalje na ceni, planina i dalje ostaje atraktivna ali je pitanje izdavanja za vlasnike dobilo novu senku i ostaje da se vidi može li nešto da drastično ugrozi ovaj poslovni model.

Kurir.rs/Blic