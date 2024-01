STANOVE U CRNOJ GORI SVE MANJE KUPUJU RUSI: Najezda OVIH državljana okupirala crnogorske nekretnine, domaćih kupaca skoro da nema

Vodeći se poslednjim podacima Monstata, u septembru 2023. godine, prosečna cena kvadrata stana u novogradnji na nivou Crne Gore bila je 1.647 evra, što je 300 evra više u odnosu na početak iste godine.

- Postoji velika opasnost da ćemo vrlo brzo postati stranci u svojoj državi, jer zbog geopolitičke situacije i zbog inflacije cene rastu i naši ljudi nisu u mogućnosti da kupuju nekretnine. To, uglavnom, rade stranci. Što se tiče stranaca, pored onih za koje znamo, Rusi, Turci, Ukrajinci, sve je više Nemaca, Francuza i Poljaka - ističe Nemanja Pavićević, novinar portala RTCG, koji se bavi tržištem nekretnina.

foto: Shutterstock

Takođe, Pavićević smatra da padu cena ne možemo da se nadamo.

- Кako će to biti u budućnosti, to niko ne zna, ali dok bude trajala inflacija, makar ja tako mislim, i ekonomske su zakonitosti takve, cene će da rastu - smatra Pavićević.

Isto tako, ocenjuje da je država trebalo da misli na svoje građane i da drugačije uredi oblast nekretnina.

- Dakle, ako već imamo najezdu stranaca, i ako cene rastu, ne možemo svi da plaćamo porez na promet tri odsto od prodajnog ugovora. Možda je njima trebalo staviti 50, 80 ili 100 odsto, tako da se na neki način zaštite naši ljudi - objašnjava Pavićević.

Međutim, postoji mogućnost da takav potez ne može retroaktivno da se izvede i da se, samim tim, zakasnilo.

foto: Beta

- Moj je utisak da Crna Gora nestaje pred naletom krupnog kapitala - zaključuje Pavićević.

Izvršna direktorka agencije za nekretnine TipTop Dragana Кovačević Nikčević, ističe da je prosečna cena stana u Podgorici 1.800 evra po kvadratnom metru.

- Najskuplji stan u našoj ponudi nudi se po ceni od 2.400 evra po kvadratnom metru, dok najjeftiniji iznosi 1.450 evra. Sve zavisi od broja soba i veličine stana, nameštenosti, kao i od naselja u kom se nalazi - priča ona.

Prema podacima Monstata, prošle godine na 632.083 stanovnika popisano je 365.139 stanova, što je oko 50.000 stanova više u odnosu na poslednji popis od 2011. godine, odnosno 316.083. Tada je bilo i približno sedam hiljada manje stanovnika, a prosečni kvadrat stana koštao je 1.307 evra.

Takođe, otkriva da se u poslednja tri do četiri meseca smanjio i broj klijenata iz Rusije i Ukrajine, a da se sada najviše interesuju Turci, najčešće zbog zakupa stanova i poslovnih prostora. Ni Dragana ne predviđa pad cena, ali ni rast.

- Smatramo da će cene nakon Nove godine da stagniraju, jer je u ovoj protekloj godini zaista došlo do jednog velikog skoka u cenama, te da su one sada već dosta visoko - kaže ona.

Кada se radi o ceni mesečnog zakupa stanova i one su gotovo udvostručene.

- Garsonjere se kreću u rasponu od 200 do 400 evra, jednosobni stanovi od 400 do nekih 700 evra, dok su dvosobni stanovi od 600 do čak 1.000 evra na mesecnom nivou. Najjeftiniji stan za izdavanje u našoj agenciji je 200 evra, a radi se o garsonjeri u polusuterenu, dok se najskuplji luksuzni stanovi kreću od 1.000 evra, pa nadalje - zaključuje direktorka agencije TipTop.

kurir.rs/dnevnik.rs