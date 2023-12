APARTMAN ZA CELU PORODICU OD 60, BRVNARE OD 52 € Veliko interesovanje za zakup vikendica za praznike: Većina bukirana u oktobrz

U turističkim centrima praktično su rasprodati kreveti za novogodišnje praznike. Poslednjih godina raste interesovanje za zakup kuća i vikendica, a u zavisnosti od vrste smeštaja i cene su različite.

Na Kopaoniku do uoči Nove godine cene smeštaja su povoljnije, ali u vreme praznika najam vikendica se kreće do 150 evra. Branko Antić koji se bavi rentiranjem smatra da je to znatno povoljnije od hotelskog smeštaja. Zbog toga su vikendice gosti rezervisali mesecima unapred.

„Sarađujemo sa strancima, sa Bugarima, Makedoncima, dolaze nam neki gosti iz Nemačke. Tako da nekako stranci više za Novu godinu su zainteresovani dok posle Nove godine i Božića kada krene naš školski raspust onda je veći broj naših turista“, navodi Branko Antić, vlasnik kuća i vikendica za rentiranje.

U vreme praznika traži se i krevet više na Rudniku.

Snežana Marković, iz TO Gornji Milanovac navodi: „U opštini Gornji Milanovac ima preko 100 kategorisanih objekata. Naravno, naši domaćini, njihovi kapaciteti, uvek budu popunjeni. I svakako oni ljudi, koji nemaju kategorisane objekte, a imaju svoje kuće, dovode i svoje prijatelje i oni dolaze da provode praznike ovde u našem kraju“.

Cena zakupa u nekategorisanim objektima je ipak nepoznanica na Tari, ali je zato u objektima koji su registrovani poznata i nije sve unapred rasprodato.

„Trenutno je manje interesovanje, kod nas su cene generalno ostale iste, od prvog dana od kada radimo. Cene su iste i zimi i leti“, kaže Branka Pašić, vlasnica privatnog smeštaja na Tari.

Tako je najam apartmana za četvoročlanu porodicu 60 evra, dok se najviše traže brvnare u kojima je cena kao i prethodnih godina - 52.

Marko Ristić, vlasnik brvanre na Tari kaže da su spremni za Novogodišnje praznike: "Kapaciteti su nam popunjeni devedesetpet posto, što je idealno. Tako da se nadamo da će u budućnosti ostati. Kreću pripreme za Sretenje".

Na Zlatiboru je popunjenost za Novu godinu stoprocentna. Poslednjih godina raste interesovanje za najam objekata koji se nalaze van urbanizovanog centra.

„I ta ponuda je sasvim raznovrsna. Znači imamo od sasvim prosečnih kuća i vikendica, do jako opremljenih sa lukszunom opremom. Drugo, sve zavisi koja koliko može da tu primi, jer tu obično idu porodice, ili se udružuje više porodica pa dođu na zimovanje“, navodi Jovan Pavlović, iz TO Zlatibor.

Cena najma je od 100 evra, a na pojedinim društvenim mrežama vlasnici su ponudili i cene od nekoliko stotina evra. Većina je bukirana još u oktobru i novembru.

