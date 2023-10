PODSTANARI SMISLILI NOVI BIZNIS I REŠILI DEBELO DA ZARADE! Dnevno uzmu po 100 evra, imaju čitavu šemu: Caka je samo u OVOME!

Pojedini podstanari u većim gradovima u Srbiji, prvenstveno Beogradu, osmislili su nov biznis. Zakupljuju stanove, i to uglavnom skupe i luksuzne nekretnine u centru grada, a onda ih ponovo izdaju, najčešće kao stan na dan, pa dnevno zarađuju i do 100 evra.

- Cela šema izgleda ovako: zakupac na oglasima pronađe dobro uređenu nekretninu, stan koji je malo veće kvadrature i koji je u centru grada ili blizu centra. Kada iznajmi taj stan, iskešira novac za depozit i kiriju, koja je zaista skupa, ali sav taj novac on brzo nadoknadi. Pošto mnogi stanodavci ne sklapaju ugovore sa podstanarima ili imaju neki blanko ugovor koji nije overen kod notara, oni to iskoriste za svoj biznis jer nekretninu počnu da reizdaju - objašnjava naš dobro upućen izvor i dodaje:

- Stan obično izdaju kao stan na dan jer se tako više isplati. Dnevno mogu da uzmu i do sto evra, zavisno od opremljenosti stana i lokacije. Na primer, mesečnu kiriju plate 700 evra, a ako uzimaju 100 evra za dan, taj najam otplate za sedam dana. A oni mušterija imaju sasvim dovoljno. Redovno mesečno plaćaju stanarinu i račune, i to rade određeni vremenski period, a onda iznajme drugu nekretninu i rade isto to.

Davorka Tasić, stručnjak za nekretnine, potvrđuje za Kurir da pojedini stanari zaključuju stanove i onda ih ponovo izdaju.

- Ako vi niste definisali u ugovoru kad ste nekom dali stan u zakup da ga on ne može davati u podzakup, to se dešava. Mora da vam stoji u ugovoru "ne možete izdavati opet trećem licu u podzakup" - kaže Tasićeva. Prema njenim rečima, ugovor o zakupu je najbitnija stavka prilikom izdavanja nekretnine.

- U overenom ugovoru kod notara jasno i striktno su definisane stavke. Zato se savetuje stanodavcima da u ugovoru obavezno imaju stavku i o podzakupu, jer ukoliko nemaju i bahati stanodavac reizda njihovu nekretninu, oni po zakonu ne mogu ništa u tom slučaju i ruke su im vezane. Ima dosta takvih primera gde stanar uđe u stan bez ugovora, plati jednu kiriju i ništa više, a stanodavac ne može da ga izbaci iz sopstvenog stana. Ljudi lakomisleno ulaze u zakupe i u takvim situacijama praksa pokazuje da stradaju stanodavci.

Što se tiče ugovora o zakupu Tasićeva navodi da moraju da sadrže prvo osnovne podatke zakupodavca i zakupca.

Šta ugovor o zakupu mora da sadrži pune podatke zakupodavca i zakupca

adrese prebivališta zakupodavca i zakupca

kopije ličnih dokumenata

stanodavac mora da donese dokument kojim potvrđuje vlasništvo

ako postoje suvlasnici stana, na potpisivanju moraju biti i suvlasnici

vreme trajanja zakupa

iznos depozita i kirije

- U ugovoru moraju biti navedeni adrese prebivališta, vreme trajanja zakupa, iznosi kirije i depozita. Mi kao agencija insistiramo na tome i da nam vlasnici nekretnine pokažu dokument kojim potvrđuju pravo svojine jer, ako ga nemate, mi možemo da smatramo da ste vi podstanar. Takođe, proveravamo da li je objekat uknjižen, ako postoji više vlasnika nepokretnosti, insistiramo da na potpisivanju ugovora pristupe i suvlasnici. Od bitnijih stavki je i šta uraditi ako stanar ne plaća kiriju, račune - navela je Tasićeva.

